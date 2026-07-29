Renegociaciones y tendencia

Señor Director:

El último reporte estadístico mensual de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento arrojó un dato revelador: mayo de 2026 se convirtió en el mes con mayor cantidad de solicitudes de renegociación al amparo de la Ley N°20.720 con un total de 748, lo que representa una variación interanual del 172%.

Más allá de que en términos generales, el aumento de renegociaciones y liquidaciones se encuentran asociadas a la debilidad de la economía y bajas perspectivas de crecimiento en el corto plazo, cabe preguntarse por los posibles motivos del aumento sostenido de los procedimientos de renegociación por sobre aquellos de liquidación.

Por una parte, el procedimiento de renegociación puede estar empezando a ser percibido como un mecanismo real y capaz de encontrar una solución a los problemas de endeudamiento o liquidez de las personas. De hecho, durante el año 2025 un total del 98,8% de las Audiencias de Renegociación culminaron con la aprobación del acuerdo propuesto.

Por la otra, es la actitud más o menos institucionalizada que han adoptado los principales acreedores de estos procedimientos, esto es, la banca y empresas del retail, de apoyar esta clase de procedimientos concursales, brindando condiciones favorables y cumplibles de renegociación, lo que en el mediano y largo plazo puede implicar carteras más limpias y un menor desgaste del ya saturado sistema judicial.

Queda por ver si esta tendencia se consolida durante este año y si continúa el crecimiento sostenido de los procedimientos de renegociación concursal.

NICOLÁS CRUZ

ASOCIADO SENIOR, GRUPO LITIGIO CIVIL Y ARBITRAJE AZ