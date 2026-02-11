Retorno al pragmatismo en la Cancillería

Señor Director:

El nuevo canciller, reconocido públicamente por su alta competencia y rigor, enfrenta el reto de convertir el Ministerio de Relaciones Exteriores en una pieza clave para los objetivos del Gobierno de emergencia. Para lograrlo, es fundamental primero realizar una reestructuración operativa de la Subrei y designar jefes de misión con experiencia probada y conocimientos sólidos en destinos estratégicos. La prioridad debe centrarse en atraer inversiones, abrir nuevos mercados y fortalecer redes de seguridad, dejando atrás la gestión influida por distorsiones ideológicas o agendas identitarias como la política exterior “feminista” o “turquesa”, así como por sesgos dogmáticos excesivos.

Es imperativo retornar al pragmatismo y a la defensa de los intereses nacionales permanentes, especialmente en las relaciones vecinales y el complejo escenario geopolítico actual. Para ello, resulta urgente despolitizar el servicio exterior, restaurando la eficiencia y el prestigio de sus cuadros profesionales. En materia comercial, se debe concluir la negociación con India y expandir horizontes hacia Medio Oriente sin descuidar la relación estratégica con Estados Unidos, China y el Sudeste Asiático. Frente a un orden global fragmentado y la falta de reglas económicas claras, Chile debe liderar iniciativas multilaterales que protejan nuestra soberanía y estabilidad y competencias comerciales como nuestras ventajas competitivas.

Rafael Aldunate

Presidente Instituto Libertad