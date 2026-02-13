Señor Director:

La transición del Gobierno de Boric al de Kast invierte la lógica habitual del relevo generacional, al pasar de un líder joven a uno de mayor trayectoria. Sin embargo, persiste lo esencial respecto de un cambio profundo de visiones y estilos. Este proceso es análogo a lo que familias empresarias enfrentan al traspasar el patrimonio construido durante décadas.

En ambos casos, la clave está en la planificación. Una transición improvisada erosiona instituciones y genera incertidumbre. Una sucesión patrimonial mal ejecutada puede destruir en meses lo edificado por generaciones, desencadenando conflictos familiares y pérdidas fiscales evitables.

Las sucesiones exitosas requieren comunicación anticipada, estructuras claras de gobernanza y comprensión de responsabilidades. Mientras una transición política tiene fecha fija, las familias pueden planificar con mayor anticipación.

No basta redactar un testamento; es necesario identificar liderazgos y construir arquitecturas jurídicas que protejan activos y preserven la unidad familiar.

Las familias empresarias pueden elegir el momento de su transición. Desperdiciar esa ventaja por falta de planificación es una responsabilidad generacional incumplida.

Manuel Blanco C.

Socio, Blanco Abogados, Director DPTO. Derecho Corporativo U. Finis Terrae