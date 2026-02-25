Click acá para ir directamente al contenido
Cartas

Transparencia

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 26 de febrero de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

Chile no ha logrado recuperar su mejor nivel en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025. Con 63 puntos, se ubica en el puesto 31, confirmando una trayectoria descendente frente al estándar de hace una década. La pregunta es qué estamos haciendo para prevenir prácticas que afectan la confianza pública.

La fortaleza del sistema depende de mecanismos de supervisión permanentes y rendición de cuentas con independencia frente a cualquier interés particular. Revisar los mecanismos de prevención es tarea urgente. Por otro lado, la trazabilidad de la información permite reducir la discrecionalidad y detectar desviaciones de manera temprana. En el sector público, esto implica reforzar controles en áreas críticas como compras y contratación. ¿Quién se hará cargo de esto? Es un gran desafío para el próximo Gobierno.

La impunidad es el mayor incentivo para la corrupción.

Recuperar el liderazgo en integridad solo será posible si la transparencia y la independencia institucional se transforman en principios intransables.

Arturo Platt

Presidente de la Asociación de Auditores Externos de Chile

VER MÁS