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Una norma para nutracéuticos

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Publicado: Martes 4 de agosto de 2026 a las 04:05 hrs.

Señor Director:

Un estudio de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), concluyó que la creatina, (actualmente comercializado en Chile como suplemento alimenticio o alimento para deportistas), potencia células inmunitarias activando defensas del organismo contra el cáncer. Un gran descubrimiento, que de acuerdo a nuestros actuales reglamentos de alimento y medicamentos, podría hacer clasificar a la creatinina como medicamento, sometiéndola a las mismas reglas y exigencias que un fitofarmaco.

Si en cambio se autorizara con reglas diferentes, que no existen actualmente, como un nutracéutico bastaría la declaración y demostración que se realiza en una planta alimenticia con normas de calidad y los estudios que se indican.

Lo cual permitiría que más empresas pudieran distribuirlo, y por lo tanto, dar un acceso más universal. Sin embargo, al descubrir sus propiedades haría que para su distribución adecuada se le exijan otros estudios innecesarios. ¿Qué sacamos con estudiar las propiedades de estas sustancias, si no contamos con una regulación práctica y moderna, para transformar el conocimiento en bienestar, crecimiento económico e inversión?

HERIBERTO GARCÍA

exdirector del isp y director de la carrera de química y farmacia udd

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