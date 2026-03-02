Veto presidencial

Señor Director:

Recientemente, los grupos intermedios que trabajamos en pro de las personas mayores, hemos sabido por la ministra Javiera Toro que el Presidente Boric ha vetado el proyecto de ley para promover el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores, y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor, aprobado por unanimidad en ambas cámaras el 5 de enero pasado.

El veto objeta medidas de fomento del trabajo hacia los mayores sin explicación razonable, al término de su período.

El Congreso tendrá que evaluar dentro de la admisibilidad, si el veto dice relación con las ideas matrices de la iniciativa, puesto que la dimensión laboral es una más de otras que regula. Sin perjuicio de ello, lo grave es que el veto no hace propuesta alguna que busque mejorar la formalidad laboral de los mayores.

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo de enero 2026, la tasa de ocupación informal llegó al 26,8% aumentando 0,5 punto. Y dentro de la informalidad, la de los mayores post pandemia supera el 55%. Esperemos que el Congreso muestre más cordura o que el Presidente desista a tiempo del veto.

Ángela Arenas Massa

Académica de la Facultad de Derecho U. Finis Terrae