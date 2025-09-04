Carrera por el capital: ¿quién toma la delantera en tiempos de incertidumbre?

Glencore ha aplicado al programa de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de Argentina, buscando canalizar US$ 13.500 millones hacia sus proyectos cupríferos emblemáticos en el país, El Pachón y Agua Rica. Para dimensionarlo, la inversión planificada supera el PIB total de países como Namibia o Somalia.

Esto subraya una realidad: el valor de cualquier proyecto minero depende del equilibrio entre flujos de caja futuros y riesgo. Al promulgar el RIGI en 2024, la administración del Presidente Javier Milei está reduciendo el riesgo y haciendo de Argentina un destino más atractivo para los inversionistas de gran escala.

“Los regímenes de estabilidad no son una panacea, pero bien diseñados -como muestra Argentina- pueden destrabar inversiones mineras de gran escala. En la carrera por el capital, la geología cuenta, pero la credibilidad pesa más y se construye con buena gobernanza de largo plazo”.

Hasta ahora, Milei ha logrado hitos relevantes: eliminar el déficit fiscal, contener la inflación y restaurar la confianza en el peso y en los mercados financieros. Sin embargo, las grandes inversiones solo comenzaron a aparecer recientemente: los inversionistas aplaudieron sus reformas, pero en gran medida, mantuvieron el capital a la espera. Por eso, anuncios como el de Glencore son tan significativos, pues muestran que la economía argentina no solo se está estabilizando, sino que empieza a despegar. Aún así, hay un llamado a la cautela. Los controles de capital y la historia volátil de Argentina mantienen la prudencia de los inversionistas. Las elecciones de octubre de 2025 serán decisivas, ya que pueden consolidar la credibilidad de las reformas o devolver a los inversionistas una postura de “esperar y ver”.

El RIGI indudablemente operará como palanca para inversiones masivas. Desde una perspectiva minera, esto es crucial: construir una mina requiere miles de millones de dólares en inversión y largos períodos de retorno. Los países con entornos de política menos predecibles suelen adoptar regímenes de estabilidad para asegurar capital extranjero, mientras que jurisdicciones mineras maduras como Australia y Canadá dependen de instituciones sólidas y no requieren de estos mecanismos. Argentina no es la única: Perú, Mongolia, Kazajistán y la República Democrática del Congo mantienen regímenes de estabilidad, cada uno con diferentes plazos y beneficios. En conjunto, resaltan una lección global respecto de que la certeza jurídica y fiscal es un motor decisivo para la inversión minera.

En contraste, otros países como Chile, Zambia y Tanzania alguna vez tuvieron mecanismos de estabilidad, pero luego los derogaron, ya sea argumentando que la industria había madurado y no necesitaba de tales protecciones, o declarando que los instrumentos habían quedado obsoletos.

El caso de Chile es particularmente interesante. Desde la derogación del DL600 (2016) aumentó la volatilidad política (dos intentos fallidos de nueva Constitución) y la carga tributaria con la nueva ley de royalty. Aunque las operaciones existentes y las inversiones brownfield se han mantenido (con algunas decisiones postergadas), casi no ha habido desarrollo greenfield de gran escala, agravado por la ausencia de descubrimientos Tier 1 y Tier 2 en la última década. La incertidumbre persiste de cara a las próximas presidenciales, con candidatos que incluso plantean la renacionalización de recursos.

