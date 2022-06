DF Tax | La reforma tributaria: desde la idea de 8 puntos a una reforma realista de 4 a 5 puntos del PIB

Columnistas

Humberto Borges, académico de la FEN de la UAH

Humberto Borges

En la campaña presidencial se hablaba de 8 puntos del PIB en una reforma tributaria. Actualmente después de muchos debates, una guerra entre Rusia y Ucrania, una sequía evidente, la inflación que afecta los bolsillos de gran parte de la población y, entre otros, una pandemia que aún no termina, se está llegando a una reforma realista de 4 puntos del PIB aproximadamente. La reforma tributaria, no exenta de problemas, tendrá tres líneas principales:

El impuesto al patrimonio, ex impuesto a los súper ricos, deja de ser un eslogan, es más, se concentra en la acumulación de la riqueza. Por ejemplo, vía herencias, inversiones inmobiliarias y el patrimonio financiero. Falta aún ver cómo se debe realizar, pero en concreto, se pretende recaudar cerca del 0,5% del PIB, algo real, ya que el principal problema es la valorización del patrimonio, es decir, cuál será la base imponible que no afecte a las inversiones. No olvidando, además, la falta de expertos en evaluar patrimonios y la capacidad de evitar eludir este impuesto por parte del SII.

Impuesto a las personas es el llamado impuesto global complementario (IGC) o de rentas personales que nos encontramos acostumbrados a declarar y pagar en abril de todos los años. Los principales problemas que generó la idea de reformar el IGC son las distorsiones producidas en la reforma tributaria del 2014, donde se eliminó el tramo más alto de ingreso con una tasa del 40% y se igualó al tramo anterior con una tasa del 35%, distorsión que en parte fue modificada por el presidente Piñera, después del estallido social. Además, se puede estimar que gran parte de los beneficiados corresponden a personas que tienen domicilio tributario en la Región Metropolitana, por lo tanto, es una distorsión que daña la equidad regional y social del país. Aún se espera saber los otros cambios de tasa y en qué otros tramos se intervendrá. La idea plantea una recaudación cercana de 1,5 puntos, pero hay que observar el cambio en su totalidad, ya que, si hay cambios en los tramos intermedios, puede dañar a la clase media perjudicada por la inflación y la pandemia.

Por último, los otros 2 puntos del PIB esperan ser recaudados por medidas que evitan la evasión. Dicha evasión se estima en más de 5,5 puntos del PIB, pero la verdadera evasión se encuentra en la informalidad que finalmente es muy difícil de fiscalizar, una tarea bastante complicada sin una coordinación de todas las instituciones fiscalizadoras, de seguridad y orden.