La megarreforma y la emergencia económica

El gobierno del presidente José Antonio Kast ganó las elecciones con un programa que se articulaba en torno a la idea de que el país enfrentaba tres grandes emergencias, en seguridad, en economía y en el ámbito social. A la luz de los datos del primer semestre, la emergencia económica se ha agravado. La economía está estancada y los cinco Imacec negativos de este año no estaban en el radar de nadie. Cerca de un millón de personas está sin trabajo y la inflación ha subido tras la decisión de traspasar de una vez el alza de los precios internacionales a los combustibles a los precios locales. Esta última decisión también impactó negativamente en el ánimo de los consumidores y empresarios que hasta marzo estaban optimistas respecto del futuro económico del país y ahora están fuertemente pesimistas respecto de lo que viene.

Las emergencias requieren acciones urgentes, así lo vemos, por ejemplo, con la emergencia climática que atraviesa el país y la necesidad de reconstruir y de llegar con ayuda rápida a las personas que han perdido sus casas, muebles y cultivos. En economía es lo mismo, una emergencia también requiere acciones urgentes. En ese ámbito, lo que se ha visto es un fuerte énfasis en el equipo de gobierno por destrabar y acelerar la materialización de proyectos de inversión, lo cual es una buena noticia. Por su parte, después de ver el impacto político e inflacionario de la decisión de marzo, la semana pasada el gobierno optó por moderar el traspaso del alza de los precios internacionales a los precios locales. Lección aprendida.

En cambio, el proyecto de reconstrucción que, detalles más o menos, ya se encuentra aprobado, permitirá que el país gane atractivo como destino para la inversión y será un factor clave para salir de la condena de crecer 2%, pero no se hace cargo de la emergencia económica de corto plazo. De igual forma, los esfuerzos de consolidación fiscal son necesarios y permitirán ordenar las cuentas públicas que se han deteriorado de forma persistente desde la crisis financiera global del año 2008. Este es otro problema estructural, más que una emergencia, de manera que insistir con el ajuste del gasto público en un contexto de contracción económica no es deseable. La consolidación fiscal es necesaria y es importante que se concrete en los próximos cuatro años, pero la temporalidad del ajuste también importa.

“En economía es básico diferenciar los problemas de corto plazo de los de largo plazo y nuestro país tiene desafíos en los dos frentes”.

Tener un buen diagnóstico es fundamental para enfrentar los problemas con las respuestas correctas. En economía es básico diferenciar los problemas de corto plazo de los de largo plazo y nuestro país tiene desafíos en los dos frentes. En el corto plazo se requieren medidas de rápida ejecución y directamente orientadas a resolver los problemas más urgentes. El gobierno al parecer lo está entendiendo según se desprende del objetivo de crear 50 mil empleos hasta octubre y la reciente decisión de frenar el alza de los combustibles. Pero sería deseable contar con otras medidas que faciliten el acceso al crédito y a la liquidez especialmente para las pequeñas y medianas empresas, así como iniciativas específicas para reactivar la construcción y el empleo. Aún estamos a tiempo.