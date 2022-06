Los vuelos de negocios están en problemas en el mundo del cero neto

Columnistas

El grupo asegurador Swiss Re tiene 14.000 empleados repartidos por todo el mundo, y si alguno de ellos quiere volar a algún lugar por trabajo este año, va a necesitar un buen motivo. Para hacer su parte para abordar el cambio climático, la compañía ha decidido que en 2022, sus emisiones de gases de efecto invernadero de los viajes aéreos deberían ser la mitad de lo que eran en 2018.

Este objetivo se ha añadido a los factores utilizados para la asignación de bonos de empresa. Un precio de carbono interno significa que cuando los empleados reserven un vuelo de ida y vuelta de Londres a Nueva York, al centro de costos de su unidad de negocios se le cobrará alrededor de US$ 200 si vuelan en clase económica, o alrededor de US$ 600 por un asiento en la clase ejecutiva.

“Las empresas han comenzado a lanzar formas cada vez más ingeniosas de limitar la cantidad de viajes aéreos, en un intento por reducir su huella de carbono”.

Las emisiones de todos están siendo monitoreadas y los viajeros muy frecuentes deben estar en guardia. “Si un empleado viaja mucho más de lo normal, lo detectaríamos”, me dijo Reto Schnarwiler, jefe de sostenibilidad del grupo de Swiss Re. Además, probablemente habría “una discusión con ese individuo”.

Volar por trabajo también se está volviendo más complicado en otras grandes empresas. En Novo Nordisk, el fabricante de medicamentos danés, el personal que opera un programa para ayudar a los niños con diabetes en los países más pobres ha sentido el impacto del nuevo objetivo de la compañía de reducir a la mitad sus emisiones por viajes aéreos para 2025.

El equipo había planeado reunirse en Bangladesh este año, pero en cambio todos fueron a Zúrich. “La cantidad de vuelos de larga distancia a Bangladesh y de regreso no justificaba una reunión interna del grupo”, dice Katrine DiBona, directora de sustentabilidad de Novo Nordisk, añadiendo que algunas personas ya estaban en Zúrich.

Mientras tanto, la firma internacional de contabilidad EY ha incorporado la teoría del empujoncito —la idea de que pequeños cambios de diseño pueden cambiar el comportamiento— en sus sistemas internos de reserva de viajes, para incitar al personal a realizar viajes más ecológicos.

“Por ejemplo, si están reservando un vuelo que regresa el mismo día, comenzamos a animarlos a convertir la reunión en una reunión de Teams, en línea, en lugar de una reunión física”, dice Steve Varley, vicepresidente global de EY para sustentabilidad. O tomar el tren en vez de viajar.

Descubrí todo esto llamando a algunas de las empresas que figuran en una clasificación publicada este mes por activistas de transporte ecológico que analizaron los planes de viaje aéreo de 230 empresas estadounidenses y europeas.

La mayoría de las personas con las que he hablado sobre estos desarrollos en la acción climática corporativa han puesto los ojos en blanco y murmurado, “reducción de costos”. Tienen toda la razón en hacerlo. Algunas empresas tal vez están actuando para cumplir objetivos cero neto cada vez más exigentes. Pero la pandemia fue una lección épica sobre cuántos negocios se pueden hacer a través de Zoom y los directores financieros de todo el mundo han tomado nota.

La pregunta es, ¿por qué no hay más empresas que copien a Swiss Re, Novo Nordisk y EY?

Esas tres se encuentran entre las ocho empresas que obtuvieron la calificación más alta de A en la clasificación de los grupos ecológicos. Eso significaba que habían tomado medidas para, por ejemplo, establecer un objetivo específico para realizar recortes pronunciados de las emisiones de viajes en el corto plazo, no en un futuro lejano, y habían estado informando sobre el tamaño de sus emisiones durante al menos un año.

Esto no parece demasiado oneroso, especialmente teniendo en cuenta que muchas de las empresas que obtuvieron una calificación baja tienen planes ambiciosos para reducir sus emisiones totales. Microsoft obtuvo la calificación más baja de D, junto con empresas como ExxonMobil y BP, a pesar de que la compañía de software invierte en combustible de aviación ecológico y aplica un precio de carbono de US$ 100 a los viajes de negocios como parte de sus ambiciosos esfuerzos para convertirse en carbono negativo para 2030. Lo que no tenía era un objetivo específico para reducir las emisiones de los viajes de negocios.

Esto puede cambiar. La aviación sólo representa alrededor del 2% de las emisiones globales de CO₂. Pero esa participación podría aumentar si se reanudan las tendencias de crecimiento previas a la pandemia. Eso será un problema si todavía carecemos de grandes aviones eléctricos, combustible de aviación verde competitivo en costos u otra tecnología para hacer que volar sea amigable con el clima.

La clasificación de viajes aéreos de los activistas no tiene como objetivo prohibir los vuelos de negocios por completo, ni castigar a los empleados cuyos trabajos requieren que vuelen con frecuencia.

El punto es que tiene sentido que las empresas continúen los hábitos de viaje más ecológicos que adquirieron durante la pandemia. Algunas empresas están demostrando que es posible hacerlo. Muchos más podrían hacer lo mismo.