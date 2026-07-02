Minería: optimismo con nudos críticos a resolver

Cuando la industria minera mira los números de 2026, tiene razones concretas para el optimismo. El precio del cobre acumula un alza superior al 9% en lo que va del año y la cartera que Cochilco proyecta para la próxima década superará los US$ 104.500 millones.

Son cifras que no se veían hace tiempo, y el ecosistema minero lo está percibiendo así.

Este optimismo, además, descansa en algo más que el ciclo del cobre. La transición energética convierte al metal rojo en un insumo estructuralmente escaso en el largo plazo. La electrificación del transporte, el almacenamiento de energía y el desarrollo de infraestructura renovable seguirán demandando cobre en volúmenes que el mercado aún no está en condiciones de garantizar.

Chile, con sus reservas y su experiencia operativa, tiene una posición estratégica que va más allá de lo que muestra el precio actual. La industria lo sabe, y eso también explica la confianza sostenida que reflejan los índices.

“Los principales desafíos que hoy enfrenta la industria -el proceso de obtención de permisos, certeza regulatoria y gestión socioambiental- requieren una mirada compartida entre el sector público y privado”.

Con todo, pese al buen momento la industria aún convive con tensiones conocidas. Los cuellos de botella prácticamente no han cambiado respecto a 2025. Siendo el proceso de obtención de permisos, la incertidumbre regulatoria y conflictos socioambientales los que llevan dos años consecutivos en el top 3. A eso se suma una presión de costos que no cede: todos los insumos críticos se ubican en zona de aumento probable por segundo año seguido, liderados hoy por los reactivos químicos, que pasaron del último al primer lugar del ranking en solo 12 meses.

Que el ranking de cuellos de botella se mantenga estable tiene, sin embargo, una lectura que vale la pena subrayar. Existe un amplio consenso en la industria respecto de cuáles son los principales factores que dificultan avanzar con mayor rapidez. Si bien siempre hay espacio para profundizar el análisis y ajustar prioridades, la evidencia apunta de manera consistente a ciertos nudos críticos sobre los que resulta necesario seguir trabajando.

Los principales desafíos que hoy enfrenta la industria -el proceso de obtención de permisos, certeza regulatoria y gestión socioambiental- requieren una mirada compartida entre el sector público y privado. La industria puede aportar experiencia, inversión, propuestas y coordinación, mientras que el Estado cumple un rol clave en generar las condiciones habilitantes para avanzar hacia un sistema de permisos más eficiente y compatible con el desarrollo sostenible. En un ciclo marcado por precios favorables y altas expectativas, fortalecer esta colaboración es fundamental para impulsar la productividad, destrabar proyectos y convertir el buen momento del sector en crecimiento de largo plazo para el país.

Chile tiene hoy condiciones que no siempre estarán disponibles. El desafío es usar este momento para construir capacidades duraderas, resolver lo que ya sabemos que hay que resolver y avanzar con consistencia hacia una minería que rinda todo lo que puede rendir.