Valparaíso y la nueva frontera minera del Pacífico

La nueva minería argentina podría redefinir el mapa logístico del Cono Sur durante las próximas décadas. Con proyectos que superan los US$ 31.000 millones en inversión en provincias como San Juan y Mendoza, la pregunta ya no es si esa producción llegará a los mercados globales, sino qué territorios estarán preparados para conectarla de manera eficiente y competitiva con el mundo.

Para Chile, esta es una oportunidad que trasciende al sector minero. El crecimiento de la demanda mundial por cobre y otros minerales críticos está impulsando una nueva ola de inversiones que transformará corredores logísticos, infraestructura y puertos. Quienes logren anticiparse tendrán una ventaja difícil de alcanzar.

Valparaíso cuenta hoy con condiciones concretas para desempeñar un papel relevante. Su ubicación en la macrozona central, la conexión con el principal corredor terrestre entre Chile y Argentina, la cercanía a los mercados del Asia-Pacífico, la experiencia acumulada por su comunidad logística y su proyecto de ampliación constituyen ventajas que adquieren una nueva dimensión.

“Valparaíso impulsa un proceso de ampliación destinado a duplicar su capacidad y responder a las demandas del comercio exterior de las próximas décadas”.

Sin embargo, la competitividad portuaria ya no depende únicamente de la geografía. La capacidad de coordinar actores, integrar tecnología y optimizar procesos se ha convertido en un factor decisivo. El trabajo de la comunidad logística de Valparaíso ha permitido fortalecer la eficiencia, la trazabilidad y la coordinación operacional, atributos valorados por industrias exigentes como la minería.

Los resultados respaldan esa capacidad. Durante 2025, Puerto Valparaíso movilizó más de 9,4 millones de toneladas de carga general, con un crecimiento cercano al 11,5% respecto del año anterior, alcanzando además niveles de productividad por hectárea que destacan frente a referencias internacionales comparables. Más que cifras, estos resultados reflejan una capacidad probada para responder con eficiencia a cadenas logísticas cada vez más exigentes.

La oportunidad que representa la minería argentina va mucho más allá de la captación de nuevas cargas. Puede profundizar la integración económica entre Chile y Argentina, fortalecer los corredores bioceánicos y generar nuevas oportunidades de inversión, empleo y desarrollo para ambos países.

Por ello, la respuesta no puede ser la improvisación. La nueva realidad del comercio internacional exige infraestructura preparada con anticipación. Bajo esa lógica, Valparaíso impulsa un proceso de ampliación portuaria destinado a duplicar su capacidad y responder a las demandas del comercio exterior de las próximas décadas. Se trata de una visión de largo plazo que busca consolidar al puerto como una plataforma competitiva para Chile y un aliado estratégico para los sectores productivos de la región.

La nueva minería argentina abrirá una ventana de oportunidad inédita para el Cono Sur. Valparaíso tiene las condiciones para transformarse en uno de sus principales socios en el Pacífico. La pregunta no es si ese desarrollo ocurrirá, sino si tendremos la capacidad de anticiparnos para convertirlo en una oportunidad de crecimiento para Chile.