Fatal accidente tensiona negociación colectiva en Escondida: BHP pide pausa de 15 días y sindicatos rechazan la medida

Mientras los sindicatos denunciaron una maniobra de la empresa para ganar tiempo, la firma sostuvo que la decisión busca concentrar sus esfuerzos en el apoyo a los trabajadores tras el accidente. El Sindicato N°2 reúne a 1.020 profesionales cuyos contratos vencen el 30 de septiembre.

El fatal accidente ocurrido este miércoles en Minera Escondida abrió un nuevo frente en la negociación colectiva que la operación de BHP mantiene con su Sindicato N°2 de Supervisores y Staff, que agrupa a 1.020 profesionales de la faena.

La compañía solicitó suspender por 15 días el proceso, en momentos en que las tratativas entraban en su tramo final y a menos de una semana del vencimiento del contrato colectivo vigente, el 30 de septiembre.

La propuesta fue comunicada internamente por Escondida después del fallecimiento de un trabajador en la operación. Según explicó la minera, la suspensión busca liberar a ejecutivos y supervisores de las tareas asociadas a la negociación para que permanezcan en terreno junto a los equipos.

Consultada por DF Regiones, Escondida BHP sostuvo que la solicitud está vinculada directamente con las medidas adoptadas tras el accidente. “Creemos que una situación trágica y dolorosa como esta no debe ser utilizada para fines distintos que acompañar a las personas afectadas y resguardar a nuestros trabajadores. Desde el primer momento, hemos actuado con responsabilidad y respeto, poniendo a las personas en el centro de nuestras decisiones”, señaló la compañía.

La empresa agregó que reforzó la presencia de sus liderazgos en terreno, abrió espacios de reflexión de seguridad y aumentó el acceso a mecanismos de apoyo y atención de salud mental. “La solicitud de suspensión temporal del proceso de negociación colectiva, medida contemplada en el Código del Trabajo, responde precisamente a esta prioridad y a concentrar nuestros esfuerzos en las acciones de apoyo, contención y cuidado que este difícil momento exige”, indicó BHP.

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Sindicatos cuestionan la suspensión

La solicitud encontró rechazo entre las organizaciones sindicales de Escondida. El Sindicato N°2 acusó a la compañía de utilizar el accidente para detener el proceso de negociación y aseguró que previamente había solicitado reuniones para abordar las condiciones de seguridad en la faena.

“La misma empresa que ha ignorado reiteradamente nuestras denuncias de seguridad y que pide polifuncionalidad, pretende ahora invocar una supuesta preocupación por los trabajadores para ganar tiempo en la negociación”, señaló la organización en un comunicado enviado a sus trabajadores.

El Sindicato N°1 también cuestionó la decisión y sostuvo que el fallecimiento no debiera ser utilizado como argumento para extender la negociación con los supervisores. La organización criticó la respuesta inicial de la compañía tras el accidente, asegurando que parte de la operación continuó funcionando y que fue necesaria la intervención de Sernageomin para detener algunas áreas.

“Esta solicitud aparece más como una maniobra dilatoria, lo que rechazamos categóricamente. La muerte de un trabajador no puede transformarse en un instrumento ni argumento para otros fines”, afirmó.

BHP rechazó completamente esa versión y señaló que “tras el accidente, se decidió detener completamente las actividades de Operaciones Mina, al igual que gran parte de las demás áreas operacionales de Escondida. La reanudación de las actividades ha comenzado de manera gradual y responsable”, afirmó la minera.

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Negociación ya venía tensionada

La controversia ocurre en medio de una de las principales negociaciones colectivas de la minería privada de este año. Las conversaciones directas entre Escondida y el Sindicato N°2 comenzaron formalmente el 27 de agosto. Antes del accidente, el proceso ya se encontraba en una fase compleja.

El proyecto presentado por el sindicato tiene un costo estimado de US$ 69,5 millones, equivalente a cerca de $ 2,6 millones adicionales mensuales por trabajador durante dos años, según antecedentes conocidos previamente por DF Regiones. Entre las solicitudes también figura un bono de término de negociación similar al obtenido en 2024 por el Sindicato N°1, que alcanzó $ 33 millones por socio.

El gremio representa a supervisores y profesionales de Escondida, principalmente ingenieros y geólogos. De acuerdo con antecedentes publicados, las remuneraciones brutas del grupo se ubicarían entre $ 8 millones y $ 9 millones mensuales, sin considerar otros beneficios.