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Fatal accidente tensiona negociación colectiva en Escondida: BHP pide pausa de 15 días y sindicatos rechazan la medida

Mientras los sindicatos denunciaron una maniobra de la empresa para ganar tiempo, la firma sostuvo que la decisión busca concentrar sus esfuerzos en el apoyo a los trabajadores tras el accidente. El Sindicato N°2 reúne a 1.020 profesionales cuyos contratos vencen el 30 de septiembre.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Viernes 25 de septiembre de 2026 a las 15:25 hrs.

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Fatal accidente tensiona negociación colectiva en Escondida: BHP pide pausa de 15 días y sindicatos rechazan la medida

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