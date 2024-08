Diputada del PC Alejandra Placencia sobre elecciones en Venezuela: “Hemos sido claros sobre no validar ese proceso”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Tras la declaración conjunta emitida por Chile, junto a una decena de países, este viernes, rechazando la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en las elecciones presidenciales del 28 de julio, que acrecentaron la crisis política en el país, actores de la política chilena han reaccionado a lo que ocurre.

En entrevista con CNN Chile Radio, la diputada del Partido Comunista, Alejandra Placencia, fue consultada sobre por qué el PC no ha fijado una postura clara sobre Venezuela, a lo que respondió: “estamos en un proceso de debate interno que es legítimo y necesario (...) hasta acá nosotros hemos sido claros sobre no validar ese proceso porque una de las exigencias a la que nosotros nos sumamos es que hubiera transparencia, total transparencia de las actas. Eso no ha ocurrido hasta ahora”.

Al ser consultada sobre las relaciones entre ambos países y su efecto sobre la migración, la parlamentaria explicó que “para el proceso migratorio que vive nuestro país, principalmente con ciudadanas y ciudadanos venezolanos, es muy importante mantener el vínculo (bilateral) porque hay que ver el tema de la regularización y las expulsiones administrativas y judiciales que todavía están pendientes. (...) Y por otro lado, todo lo que significa la coordinación interinstitucional a nivel internacional para el combate al crimen organizado”.

Por otra parte, Placencia advirtió que “desde antes de las elecciones hay sectores políticos de nuestro país, principalmente de la derecha, que dicen que hay que romper relaciones con Venezuela, pero no nos hacemos cargo de aquellas cosas que significan implicancias para nuestro país”.

Más temprano, el diputado Tomás de Rementeria (PPD), coincidió con el canciller Alberto van Klaveren, y dijo en Radio Duna que "no podemos caer en la experiencia de reconocer un presidente que no está en ejercicio como pasó con Guaidó (...) Lo que viene es endurecer el tono. Hay que ejercer la máxima presión internacional".

En Radio Pauta, el diputado Stephan Schubert (PREP) afirmó que “tenemos que hacer todo lo posible por resguardar la democracia y reconocer a González como triunfador", mientras que Vlado Mirosevic (PL) dijo en CNN Chile Radio que el Partido Comunista de Chile “debe pronunciarse de manera nítida".