Justicia rechaza por segunda vez solicitud de Walgreens para anular medida que le prohíbe vender la cadena mexicana Farmacias Benavides

El 7° Juzgado Civil de Santiago rechazó por segunda vez los intentos de Walgreens Boots Alliance (WBA) para anular la medida prejudicial precautoria que le prohibió a la sociedad Superior US 1 LLC -su filial local- celebrar actos y contratos respecto de la totalidad de sus acciones y/o derechos sociales, lo que le impide realizar operaciones que involucren a Farmacias Benavides, la cadena mexicana que también es propiedad de WBA y que podría venderse en el corto plazo.

Cabe recordar que esa medida se decretó luego de que el consorcio de inversionistas ligado por Guillermo Harding, actuales dueños de FASA, acusaron a los anteriores propietarios de esta cadena de haber falseado documentos relativos a la situación financiera de la empresa.

El Juzgado ya había rechazado una solicitud para anular esta medida y, WBA, representada por la abogada Josefa Larraín, de DLA Piper, volvió a la carga elevando su requerimiento a la Corte de Apelaciones.

Sostuvo, entre otros, que “Superior tiene más bienes dentro de su patrimonio que no sean sus participaciones societarias en mis representadas” y que Inversiones Da Vinci (el consorcio ligado a Harding) “no acompañó ningún antecedente que permitiera afirmar la existencia de motivos graves y calificados respecto de mis representadas, que justificara la concesión de la prohibición de celebrar actos y contratos sobre las acciones y participaciones sociales entre WBA Holding, FASA Investments e Inverfar”, estas son, las otras sociedades ligadas a Walgreens en Chile.

No obstante, la Corte sostuvo que no se puede obviar que la demandada (Superior US) era la controladora de FASA antes de su venta y hoy controladora indirecta de Benavides y que, las sociedades que componen esa red, son también controladas por Superior. “Los antecedentes antes expuestos permiten sostener que en la especie existe un holding o grupo empresarial, esto es, una forma de integración empresarial compuesta por una sociedad dominante en el grupo que controla a las filiales”, sostuvo el tribunal de alzada.

Y, además, sostuvo que hay una serie de publicaciones de medios de prensa que “ponen de manifiesto el estado financiero de las sociedades relacionadas y la posibilidad de desprenderse de sus activos”, lo que justifica la precautoria.