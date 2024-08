En declaración conjunta, Chile, EEUU y países de la región rechazan decisión del TSJ de validar reelección de Maduro

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Una declaración conjunta dieron a conocer en esta jornada los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, en donde rechazan el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que validó los resultados de la elección presidencial del 28 de julio donde el actual Presidente, Nicolás Maduro, se autoproclamó como ganador.

"Rechazamos categóricamente el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que el día de ayer indicó haber concluido una supuesta verificación de los resultados del proceso electoral del 28 de julio, emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y que pretende convalidar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral”, señala la misiva.



El comunicado sostiene que “nuestros países ya habían manifestado el desconocimiento de la validez de la declaración del CNE, luego de que se impidió acceso a los representantes de la oposición al conteo oficial, la no publicación de las actas y la posterior negativa a realizar una auditoría imparcial e independiente de todas ellas”.

Los países firmantes explican que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela “alertó sobre la falta de independencia e imparcialidad de ambas instituciones, tanto del CNE como el TSJ”.

Por tanto, los países que suscriben el texto “reiteran que solo una auditoría imparcial e independiente de los votos, que evalúe todas las actas, permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela”.

Enfatizan que “al igual que el resto de la comunidad democrática internacional, continuaremos insistiendo en el respeto a la expresión soberana del pueblo venezolano que el pasado 28 de julio se pronunció de manera pacífica y contundente”.

Los países que suscriben la declaración también “expresan nuestra profunda preocupación y rechazo por las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas contra los ciudadanos que pacíficamente reclaman el respeto al voto de la ciudadanía y el restablecimiento de la democracia”.

Vallejo: “No hay espacio para opiniones personales”

En tanto la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), fue consultada por los dichos del Presidente Gabriel Boric, quien calificó de “una dictadura que falsea elecciones” al régimen de Nicolás Maduro.

La ministra sostuvo que “es el Presidente y el canciller quienes fijan la política internacional y exterior del país y como ministra de este gobierno, del que soy parte, respaldo cada una de las palabras y acciones que tome el Presidente. No cabe espacio ni para dar opiniones personales ni partidarias, para eso están los partidos políticos”.

Van Klaveren: No nos corresponde proclamar ganador

Antes de que se diera a conocer la declaración y al ser consultado sobre el reconocimiento por parte de Chile, de Edmundo González como ganador de la elección, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, afirmó en Radio ADN que “tenemos que tener claro que no nos corresponde como país proclamar ganadores de elecciones. Lo que sí podemos hacer es evaluar si un proceso electoral cumplió las normas básicas de una elección democrática o no y, obviamente, en el caso de Venezuela no se cumple ese requisito. Se trata de una elección fraudulenta”.

Van Klaveren también acotó que no se quiere repetir la experiencia de Juan Guaidó. “Nos interesa que haya un proceso de transición en Venezuela, de transición a la democracia y, obviamente, no estamos solos en esa posición. En lo personal estoy en contacto con cancilleres latinoamericanos, representantes de Estados Unidos y Europa, y hay una coincidencia con ellos”.

El canciller reiteró que Chile continuará presionando a través de la acción política, “denunciando la situación en foros internacionales, suscribiendo declaraciones y estando en contacto con los países de la región”. Dejó entrever que la próxima asamblea de Naciones Unidas, a realizarse en octubre, podría ser el próximo escenario donde se denunciará la situación venezolana, pero indicó que no se descarta una acción colectiva antes de eso.