Manchester City es declarado culpable por infringir las normas financieras de la Premier League

Un panel independiente determinó que el club inglés es culpable de 114 de los 115 cargos tras una larga investigación sobre infracciones de las normas financieras.

El Manchester City enfrenta uno de los momentos más delicados de su historia reciente. The Athletic, de The New York Times, adelantó este viernes que el club inglés habría sido declarado culpable de todos menos uno de los 115 cargos que enfrentaba por presuntas infracciones a las normas financieras de la Premier League.

La decisión, que aún espera confirmación oficial, abre la puerta a eventuales sanciones contra uno de los clubes más exitosos del fútbol británico durante la última década.

La acusación se remonta a febrero de 2023, cuando la Premier League presentó formalmente los cargos contra el Manchester City tras una investigación que se extendió durante cuatro años.

“Durante ocho años, el club ha respetado diligentemente el debido proceso, partiendo de la base de que la junta directiva y el comité ejecutivo de la Premier League se comportarían como un organismo regulador independiente, imparcial y justo, libre de influencias partidistas”, aseguró una fuente del club al medio citado anteriormente.

Desde 2008, la empresa matriz del club ha invertido más de US$ 1.000 millones en la zona que rodea el Etihad Stadium, su estadio local en el este de Manchester, construyendo un nuevo campo de entrenamiento, edificios residenciales y de oficinas, y un recinto para conciertos. El veredicto en el caso de la Premier League llega pocos días antes de la inauguración del nuevo hotel, situado junto al estadio.

Además, en ese mismo periodo, el club gastó más de US$ 3.420 millones en fichajes, según estimaciones del portal de datos Transfermarkt, mientras que recuperó alrededor de US$ 1.710 millones con las ventas. El déficit de fichajes del City durante ese periodo es el más alto del fútbol.

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El origen de la investigación

Las acusaciones contra el Manchester City apuntan principalmente a presuntas infracciones cometidas entre 2009 y 2018. El caso fue remitido a una comisión independiente encargada de analizar los antecedentes y determinar si el club incumplió las reglas de la competición.

Entre otros puntos, la Premier League acusó al City de no entregar información financiera precisa, omitir detalles sobre pagos realizados a jugadores y entrenadores e infringir las normas de fair play financiero de la UEFA, además de las reglas de rentabilidad y sostenibilidad de la propia liga.

El Manchester City ha negado reiteradamente las acusaciones.

A la espera de la confirmación oficial del dictamen y de conocer sus eventuales consecuencias, el abanico de sanciones podría ir desde una amonestación y multas hasta la deducción de puntos. Entre las medidas más severas contempladas por las reglas de la competición se encuentra incluso la expulsión de la Premier League.