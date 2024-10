Declaración de Menichetti a Fiscalía: "No conocí de las facturas falsas de Antonio y Álvaro Jalaff hasta mediados del 2023"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Tras entregar su celular, computador y dejar a disposición su correo institucional a comienzos de septiembre, el pasado 23 de octubre declaró ante el Ministerio Público el gerente de operaciones de Grupo Patio, Cristián Menichetti.

El ejecutivo del holding inmobiliario dedicó el inicio de su testimonio a recordar los comienzos de su relación personal y de negocios con los Jalaff, a quienes conoció en su época escolar. Esta cercanía los llevó a crear Grupo Patio en 2004.

Pasaron los años y no fue hasta noviembre de 2021 en que, según Menichetti, recibió las primeras noticias sobre el endeudamiento no bancario de sociedades relacionadas a Antonio Jalaff. “Esto a propósito de una reunión con un arrendatario de un activo de Grupo Patio, que era a la vez acreedor relevante de Antonio Jalaff”, reveló.

Ante el descubrimiento, informó al resto de los ejecutivos y directores de Patio, así como al contador de Patio -a través de SIBO-, Marcelo Medina. Luego, entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, “producto de la recopilación de deudas, como comité nos percatamos que la situación de endeudamiento de Antonio Jalaff y sus empresas era conocida por el señor Medina, pero que la mantuvo oculta”, apuntó.

“En abril de 2022, el señor Antonio Jalaff envía una carta al directorio de Grupo Patio, por medio de la cual renuncia al cargo de director ejecutivo y miembro del directorio de la compañía”, prosiguió el ejecutivo de Patio.

Conflicto de interés y falta de garantías: lo que vio la CMF en el Fondo Capital Estructurado I

El origen de Capital Estructurado I

Con la intención de pagar sus deudas, Antonio Jalaff puso a disposición sus bienes y su activo más importante: la participación indirecta en Patio. Fue así que en mayo de 2022, “Inversiones San Antonio (sociedad al centro de las deudas de Jalaff) decide sumar al grupo de asesores, a Larraín Vial Servicios Profesionales”, relató Menichetti.

“Larraín Vial Asesorías Financieras propone una nueva alternativa de solución a la situación de Antonio Jalaff: la creación de un fondo público, que sería constituido y administrado por Larraín Víal Activos AGF”, añadió.

El fondo, que finalmente fue Capital Estructurado I, “concentraría todas las participaciones indirectas de las sociedades de Antonio Jalaff en Grupo Patio, y los acreedores pudieran convertir sus créditos en cuotas de dicho fondo”, detalló.

En cuanto a la valorización de Patio, reconoció que “entiendo no se hizo una valorización especial para este fondo, sino que se tomó como valor el último aumento de capital suscrito, principalmente, por un tercero no relacionado (Franco Mellafe Angelini, a través de su sociedad de inversiones Inversati), la que correspondía aproximadamente a UF 19.300.000, de fecha 29 de abril de 2022”.

“Según los asesores, dado que dicho aumento fue suscrito por un tercero no relacionado, por un monto significativo y en una fecha reciente, era razonable usarlo como valor de mercado. Todos los acuerdos que se firmaron en relación con el fondo eran claros en que no se hizo una valorización especial y que este era el valor que se tomaba de base para llegar o no a un acuerdo de participar en el fondo”, agregó.

Con todas las cartas sobre la mesa, “Antonio Jalaff definió que la estructuración del fondo público era la mejor alternativa de solución”, señaló.

Creación del fondo

Así, Menichetti relató que entre julio y diciembre de 2022, “se realiza la preparación y negociación de los documentos legales necesarios para implementar esta solución”.

“Por el lado de Larraín Vial Activos participó su fiscalía interna a través de Matías Vial y Felipe Opazo, y por el lado de Barros y Errázuriz, asesores legales especialmente contratados por Larraín Vial, participó, principalmente, Víctor Barros y Juan Ignacio Galdámez”, profundizo.

Por la vereda de Antonio Jalaff y sus sociedades, “participó Sebastián Pérez, el abogado Francisco Feres, y por las sociedades intermedias los abogados de MBC, Carolina Menichetti, Benjamín Salas y Guillermo Bobenrieth”.

“Durante dicho periodo, se negoció con cada uno de los acreedores por parte del equipo negociador (Felipe Porzio, quien entendía en detalle la estructura del fondo, Sebastián Pérez y Francisco Feres como abogados de San Antonio y, en algunas ocasiones, Marcelo Medina)”, agregó.

Se involucra STF

Menichetti entregó detalles sobre cómo se involucró STF Capital, la corredora de los Sauer y Topelberg, en la mezcla del fondo “Capital Estructurado I”.

“Según lo comentado por Felipe Porzio, en agosto de 2022, el equipo negociador le ofreció al acreedor Factop participar en el fondo”, reveló. Para ello, agregó, se reunieron representantes de ambas puntas: por el fondo, Porzio y Álvaro Jalaff; por Factop y STF, Daniel Sauer y Felipe Flores.

“Daniel Sauer y Luis Flores manifestaron el interés de clientes de alto patrimonio de STF de participar en dicho fondo como aportantes. Esto se haría mediante la creación de una serie B de cuotas, de la cual STF sería su exclusivo colocador”, apuntó.

En esta línea, sostuvo que la corredora “manifestó que ellos estaban dispuestos a asegurar a los aportantes de la serie B, una rentabilidad garantizada, mediante la entrega a cada uno de ellos de una option put (opción de venta) en un plazo determinado, de las cuotas si no querían seguir participando en el fondo”.

“A partir de esta conversación, en los documentos discutidos con Larraín Vial Activos y los abogados, se definió incorporar en el reglamento interno una nueva serie B que sería colocada exclusivamente por STF para inversionistas calificados”, apuntó. Para la implementación, se firmó un contrato de asesoría y colocación entre Inversiones San Antonio y STF, añadió Menichetti.

“STF se comprometió a firmar un acuerdo privado con los inversionistas de la Serie B (esto está reflejado en el acuerdo firmado entre Inversiones San Antonio y STF), en el cual buscaba garantizarles una determinada rentabilidad mediante la adquisición de las cuotas, o bien, adquirirles su participación cuando quisieran vender. Por lo que entiendo, estos acuerdos privados nunca se firmaron entre STF y los aportantes”, consignó.

Revelación en Viña

En tanto, Menichetti enfatizó que “no tenía conocimiento alguno de las facturas falsas emitidas por Antonio y Álvaro Jalaff hasta mediados del 2023”.

“Me enteré específicamente de este asunto cuando nos encontrábamos en el off site de planificación estratégica de Grupo Patio, junto a todo el directorio de la compañía en Viña del Mar, el 4 de agosto de 2023, en el Hotel Pullman”, reconoció.

La revelación ocurrió a raíz de la publicación por parte de DF MAS de aquella fecha, en que dio a conocer una ampliación de querella de Rodrigo Topelberg, en que vincula directamente a los hermanos Jalaff como beneficiarios del esquema de facturas falsas.

“Consultado Álvaro Jalaff (Antonio ya no era ejecutivo en la compañía), él nos reconoció que había hecho operaciones de financiamiento con los Sauer, pero que las facturas se trataban de un abuso por parte de los Sauer y una emisión sin su consentimiento de éstas, asegurando que además estos estaban únicamente en sus sociedades personales”, develó.

Ya en Santiago, “pero confiando en la versión entregada por Álvaro Jalaff se procede a suspenderlo de sus funciones en el comité ejecutivo para que él pueda enfrentar dicha situación y abordar su defensa”, continuó Menichetti.

De hecho, “Álvaro Jalaff solicitó el apoyo económico de varios de los accionistas y ejecutivos para pagar las referidas facturas, apoyo que es entregado basado en la confianza de la relación que por años se había sostenido”, añadió.

Paralelamente, Patio encargó una serie de auditorías internas para revisar si existieron facturas falsas en las sociedades de la compañía, que fueron revisadas por EY, y se encomendó una nueva inspección a Deloitte. “Los resultados de todas las auditorías fueron que en las más de 70 sociedades que conforman el grupo no se encontraron facturas ideológicamente falsas”, apuntó Menichetti.

Quiebre de confianza con Álvaro Jalaff

Pero en noviembre de 2023, con la develación de los audios, “se produjo un quiebre de la relación con Álvaro Jalaff, tanto con los accionistas como con el resto del comité ejecutivo. Quedó de manifiesto que Álvaro Jalaff había ocultado información y que su involucramiento era mayor al que había comentado. Y que además había usado sociedades en que participaban otros socios para su esquema de financiamiento”, reveló.

De esta manera, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, en Patio decidieron encargar levantamientos contables en las distintas sociedades para ver la afectación de éstas. “Esto fue encargado a Marcelo Medina, agregando a otras empresas auditoras”, detalló Menichetti.

El gerente de operaciones también le pidió explicaciones a Medina, quien estaba a cargo de los procesos de facturación. “Sus explicaciones fueron inaceptables, reconoció haber participado en la emisión de facturas, y dijo textualmente: ‘Perdón, yo los cagué, no supe decir que no’. Además, reconoció haberlo ocultado a varios socios de las sociedades afectadas”, declaró el ejecutivo de Patio. Esta interacción se dio ante abogados de ambas partes.

Medina “también admitió que jamás algún socio, que no fueran los hermanos Jalaff, le dio instrucciones de emisión de facturas ideológicamente falsas ni tuvo conocimiento de éstas”, añadió Menichetti.

“La pérdida completa de confianza hizo insostenible su permanencia en las labores que desarrollaba, razón por la cual se tomó la decisión de que no podía seguir a cargo de la administración y de hacer un proceso de traspaso ordenado de todas las contabilidades”, concluyó.