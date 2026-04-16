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Después de la asfixia

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 17 de abril de 2026 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

De acuerdo con las estadísticas oficiales, las Mipymes representan cerca del 99% de las empresas que hay en Chile. Además, generan alrededor de dos de cada tres empleos, por lo que son fundamentales para la actividad económica nacional. Por ende, cuando se critica que le megarreforma anunciada por el Presidente Kast favorecerá a “los más ricos del país” por la rebaja gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%, sólo puedo decirles que las PYME están muy lejos de ser eso. De hecho, mi socio y yo nos criamos en una mediagua, y vaya que nos habría ayudado esta medida cuando empezamos. Por fin se están promoviendo iniciativas en pro de los micro, pequeños y medianos empresarios, después de una batería de leyes del gobierno anterior que lo único que hicieron fue asfixiarnos.

Manuel Concha

CEO de Kame

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