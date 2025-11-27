Click acá para ir directamente al contenido
Cartas

Deuda tecnológica en Black Friday

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 28 de noviembre de 2025 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

Ante un nuevo Black Friday, resulta evidente que muchas empresas todavía enfrentan brechas importantes para operar de manera sólida en eventos de alto tráfico digital. Una fecha como esta sobre exige los canales de venta online y demanda una infraestructura tecnológica que no siempre está preparada para administrar grandes volúmenes de datos y transacciones sin afectar la experiencia del usuario.

Es fundamental que las empresas internalicen que este evento no debe medirse solo por las ventas, sino por la capacidad real de responder al cliente. El verdadero desafío está en garantizar la continuidad operativa, protección de datos y una experiencia de compra segura. Si los sistemas no escalan y no existe monitoreo en tiempo real, el peak digital se transforma rápidamente en caos para el usuario y en pérdidas reputacionales para las empresas. Diversos análisis muestran que las empresas que usan data centers robustos tienen hasta un 55% más de tiempo de actividad y menores costos operacionales, lo que les permite responder mejor a peaks de demanda como los que se producen en eventos de alto tráfico digital.

Invertir en estructuras robustas ya no es una opción; es una condición necesaria para escalar y fortalecer la relación con los clientes. 

Carlos Giraldo

Country manager de IFX Chile 

