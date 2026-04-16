Estabilidad para la minería

Señor Director:

Un proyecto minero puede tomar entre 10 y 15 años desde el descubrimiento hasta su puesta en operación, lo que implica una apuesta enorme que exige convicción, capital y, sobre todo, confianza en que las reglas del juego no cambiarán.

En la última década, Chile ha impulsado cinco reformas tributarias importantes, lo que implica en promedio una cada dos años, período equivalente al que demora un proyecto en su etapa de exploración. Esta variabilidad tributaria ha incidido en un menor incentivo a la inversión.

En este contexto, el anuncio del Presidente Kast de avanzar hacia un marco de estabilidad tributaria de largo plazo -con horizontes de hasta 25 años- apunta en la dirección correcta. Más allá de su diseño específico, iniciativas de esta naturaleza buscan recuperar la previsibilidad. Si a ello se suma la rebaja tributaria, se abre una oportunidad concreta para construir un pacto duradero que le devuelva a Chile la capacidad de atraer nuevas inversiones y bienestar para sus habitantes.

En minería, más que cuánto se paga en impuestos, importa saber que las reglas no cambiarán a mitad del camino.

Severino Modena Cristoforetti

Ingeniero Civil de Minas, CEO Metálica Consultores