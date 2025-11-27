Invertir en conocimiento y futuro

Señor Director:

El próximo Gobierno tendrá la oportunidad, y la responsabilidad, de asumir la I+D como un proyecto país. No será suficiente aumentar presupuestos: habrá que alinear prioridades, sostenerlas y entender que la innovación no es un gasto, sino la única forma de asegurar futuro en serio. Chile, alineado con los lineamientos OCDE, ya no puede seguir aplazando este debate. El progreso, esta vez, depende de que sepamos invertir en conocimiento, capacidades y visión de largo plazo.

Oscar Astudillo

manager Alianzas Estratégicas en Know Hub Chile