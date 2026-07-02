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La realidad de nuestro sistema eléctrico

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Publicado: Jueves 2 de julio de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

Se ha ido instalando una justificada alerta en el sector eléctrico debido a la escasez de lluvias (entre un 13% y un 17% por debajo de sus promedios históricos), considerando que la hidroelectricidad es la segunda fuente de suministro más importante de nuestro sistema eléctrico. A esto se agrega otra situación a la que se le ha dado poca visibilidad: la alta nubosidad, la que ha mermado significativamente el aporte de la energía fotovoltaica al sistema. Se trata de un fenómeno natural que se acentuaría debido el cambio climático y que fue advertido por el climatólogo de la Universidad de Santiago de Chile, Raúl Cordero, y que le valió su publicación en la prestigiosa revista científica Nature en 2020.
Lo anterior, no sólo da cuenta de la fragilidad del sistema, sino además de la necesaria discusión, respecto de cómo podemos reforzarlo para garantizar un suministro continuo y seguro.
Se hace imprescindible tener un debate con perspectiva y sin exclusiones que reconozca el rol que en esta tarea cumplen tanto las energías renovables como las convencionales. Por que hoy tenemos la certeza, y el decreto preventivo de racionamiento eléctrico de 2021 debería recordárnoslo, de que, por sí solas, las energías renovables no son capaces de sostener el sistema.

MATÍAS RODRÍGUEZ URRUTIA
PERIODISTA

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