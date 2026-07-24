Qué necesitan Cencosud, CMPC y Entel para salir del fondo de la tabla del IPSA

Las tres acciones acumulan caídas de entre 20% y 31% en 2026. Analistas de BCI y Credicorp Capital identifican los catalizadores de cada una y discrepan sobre cuál se recuperará primero.

Hace un año, el fondo del IPSA tenía un solo inquilino que era CMPC, mientras que Cencosud se encontraba en el decimocuarto puesto y Entel en el décimo. 12 meses después, los papeles se invirtieron. El retailer cierra la tabla, con una caída de 31,2% en lo que va del año; la papelera es penúltima, con un retroceso de 25%; y Entel la supera por poco, con una caída de 20%, según datos de Bloomberg.

La baja en el caso de Cencosud es por un castigo que los analistas no lo explican solo por sus últimos números: "Ha sido el resultado de una combinación de factores tanto internos como externos", dijo a DF la asociada de renta variable de Credicorp Capital, Macarena Gutiérrez.

"Entre ellos destacamos la incertidumbre asociada al ciclo político en Argentina, rumores pasados en torno a potenciales adquisiciones como Carrefour y, más recientemente, una mayor cautela respecto a las perspectivas del negocio de consumo básico", agregó.

¿Cómo despega? La especialista planteó que el principal catalizador para la acción continúa siendo la evolución de los resultados: "Una recuperación más clara en márgenes y una mayor evidencia de mejoras operacionales deberían transformarse en los principales impulsores", planteó.

En Bci Corredor de Bolsa, el analista senior de estudios, José Ignacio Pérez, señaló que la firma necesitaría "un repunte real en resultados y en consumo, principalmente en las categorías discrecionales (tecnología, hogar, vestuario) en Chile, empujado por más rebajas de la tasa de interés del Banco Central, y una mayor estabilidad cambiaria en Argentina para frenar los ruidos contables". Sobre las últimas compras, agregó que "el mercado quiere ver capturas de sinergias reales con las integraciones de St. Marche (Brasil) y Makro (Colombia)".

Por su lado, CMPC juega con una variable que para juicio de los expertos es más difícil controlar. "Necesitaría un empuje de una variable exógena fundamental: el precio de la celulosa fibra corta en China, lo que empujaría el Ebitda y permitiría reducir su nivel de apalancamiento financiero", dijo Pérez.

El otro frente es el financiamiento de su megaproyecto Natureza en Brasil donde el mercado descuenta un aumento de capital de US$ 1.300 a US$ 1.500 millones, mientras que Bci cree que esa cifra podría ser más baja, en torno a los US$ 700 millones (más ventas de activos por sobre US$ 1.000 millones). "Nuestro precio objetivo 2027, sin incluir Natureza, es de $ 1.600 por acción. Incluyendo Natureza, ascendería a $ 1.900-1.950", estimó.

El gerente de research de renta variable de Credicorp Capital, Rodrigo Godoy, coincidió en el diagnóstico sobre que los resultados no debieran ser un catalizador para la acción en los próximos meses y lo que debiera mover realmente al mercado es "más bien la definición que adopte el directorio con relación a la ejecución o no del proyecto Natureza".

Para Entel, golpeada desde que Telefónica confirmó la venta de su filial chilena a Millicom que frustró la posibilidad de que los actuales players de la industria se redujeran a tres, la clave es más regulatoria y pasa por la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

"Requeriría que la FNE imponga límites de espectro o 'remedios' estrictos a la transacción de Millicom y Telefónica para evitar asimetrías de competencia", dijo Pérez, además de constatar "que los nuevos operadores prioricen estabilizar la importante inversion en 5G y fibra".

En Credicorp son más escépticos y opinan que "el evento que el mercado consideraría como 'game changer' es la consolidación de la industria, lo que por ahora parece no ser algo previsible en el mediano plazo", señaló Godoy.

¿Cúal podría subir primero?

Finalmente, sobre cuál podría escalar primero, las corredoras se dividen.

Bci apuesta por CMPC, señalando que "debería ponerse al día una vez que el directorio anuncie las condiciones finales de financiamiento de Natureza; este anuncio debería ocurrir en agosto".

Y Credicorp, en cambio, creen que Cencosud es el mejor candidato para recuperar terreno, "porque los catalizadores dicen relación con variables que están bajo su ámbito de control".





