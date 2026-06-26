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Cencosud en modo transformación de su estrategia de negocios en la región

La adquisición de la cadena brasileña St. Marche consolida un ciclo de compras, nuevos formatos y desinversiones del holding en el que expertos ven la expresión de los cambios estructurales en la industria desde un foco en la expansión hacia la rentabilidad y eficiencia.

Por: María Jesús Doberti

Publicado: Viernes 26 de junio de 2026 a las 10:41 hrs.

María Jesús Doberti CENCOSUD Retail Negocios
<p>Cencosud en modo transformación de su estrategia de negocios en la región</p>

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