Cencosud en modo transformación de su estrategia de negocios en la región

La adquisición de la cadena brasileña St. Marche consolida un ciclo de compras, nuevos formatos y desinversiones del holding en el que expertos ven la expresión de los cambios estructurales en la industria desde un foco en la expansión hacia la rentabilidad y eficiencia.

El holding Cencosud atraviesa por una de sus etapas más dinámicas en años. Entre adquisiciones, ventas de activos, lanzamiento de nuevos formatos y ajustes en su propuesta de valor, la compañía parece estar ejecutando algo más profundo que una simple expansión: una redefinición estratégica de su negocio en la región.

Esta semana se conoció el acuerdo para adquirir St. Marche, una cadena de supermercados premium con presencia en el estado de São Paulo. Según explicó la compañía, la operación será financiada mediante la reasignación de capital proveniente de desinversiones recientes en Brasil, como la venta de Bretas en 2025 que le reportó US$ 123 millones.

Fuentes de la industria coinciden en que esta operación es demostrativa de la lógica que hoy guía al grupo controlado por la familia Paulman: salir de negocios que no alcanzan los márgenes esperados para liberar capital y destinarlo a segmentos que sí cumplen con sus objetivos financieros.

Este movimiento en Brasil se suma a una serie de decisiones recientes en la región. Entre ellas, la adquisición de Makro en Argentina en 2025, el anuncio de una inversión por US$ 60 millones para ampliar su operación en ese país y la compra, en marzo, de uno de los principales centros comerciales de Colombia en US$ 124 millones.

Y esta reconfiguración no se limita a las operaciones internacionales. En Chile, el grupo también ha intensificado el desarrollo de nuevos formatos en respuesta a los cambios en la industria y a la entrada de actores más agresivos en precio.

Tras la llegada de InRetail con su marca Mass en 2025, Cencosud reaccionó a comienzos de este mes con el lanzamiento de Don Salva en el segmento de hard discount. La nueva cadena ya inauguró su tercer local esta semana y proyecta abrir 40 tiendas en una primera etapa. Una iniciativa que guarda puntos en común con lo ocurrido en 2021 con Spid, en respuesta a la irrupción de Oxxo en el formato de tiendas de conveniencia. Este dinamismo también se refleja en su estrategia de fidelización, con la evolución desde Jumbo Prime hacia Cenco Prime Black.

La pregunta que surge es por qué este nivel de movimiento se concentra ahora.

Ágiles y estratégicos

Analistas coinciden en que, en el último tiempo, la compañía ha experimentado cambios relevantes en su gobierno corporativo, tanto a nivel de directorio como en la administración. En ese contexto, destacan el rol del gerente general, Rodrigo Larraín, quien asumió en marzo de 2024.

“Uno de los mensajes más claros (que ha dado Larraín) ha sido la intención de homogenizar la rentabilidad dentro del grupo y enfocarse en oportunidades de inversión o mejora que anteriormente no se habían desarrollado plenamente”, señaló la asociada de renta variable en Credicorp Capital, Macarena Gutiérrez.

También distingue cambios en las necesidades de los consumidores en general. “En ese sentido, el desarrollo de formatos como Don Salva responde directamente a estas nuevas dinámicas. Históricamente, Cencosud tenía una propuesta más enfocada en el segmento alto con Jumbo, y otra más asociada a conveniencia con Santa Isabel, pero con menor presencia en formatos puramente orientados a precio”, agregó.

En esto concuerda, José Allué, líder de consumo, retail y salud de EY, quien apunta que “más que decisiones puntuales, lo que vemos refleja un cambio estructural en la industria, donde el foco ha pasado desde la expansión hacia la rentabilidad y la eficiencia”.

Este giro estratégico también se da en un contexto de mayor flexibilidad financiera respecto de años anteriores. En 2012, Cencosud se endeudó para concretar la compra de Carrefour en Colombia, operación financiada mediante un crédito por US$ 2.500 millones otorgado por JP Morgan. Según una fuente de la industria, la compañía logró recuperarse de ese nivel de endeudamiento recién durante la pandemia, lo que hoy le permite invertir con un margen de maniobra mucho mayor.

Perspectivas de la acción

Pese al intenso flujo de anuncios, la acción de la compañía ha mostrado una tendencia a la baja. Sin embargo, esta semana MBI Corredores de Bolsa recomendó “sobreponderar” el papel, estimando un potencial alcista superior al 20% en los próximos 12 meses en la bolsa chilena.

Aunque MBI es uno de los pocos actores que mantiene una recomendación de compra, el consenso de mercado es más optimista en términos de valorización. Según datos recopilados por Bloomberg, el precio objetivo promedio de 10 analistas alcanza los $2.974 por acción, lo que implica un potencial de alza cercano al 38%.

En términos operacionales, el holding registró ingresos por US$ 17.460 millones el año pasado, con utilidades netas de US$ 331 millones. MBI proyecta que los ingresos crecerán hasta cerca de US$19.200 millones en 2026 y alcanzarían los US$ 20.100 millones al año siguiente, con ganancias estimadas de US$ 637 millones y US$ 694 millones, respectivamente.