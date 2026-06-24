Cencosud profundiza su apuesta por supermercados en Brasil y acuerda compra de cadena premium St. Marche
La firma controlada por la familia Paulmann adquirirá el 100% de la firma, que opera 32 tiendas y registró ventas por unos US$ 216 millones en los últimos doce meses.
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La expansión de Cencosud en el negocio supermercadista continúa. Este miércoles, el grupo controlado por la familia Paulmann informó que, a través de su filial Cencosud Brasil Comercial Ltda., firmó un acuerdo para adquirir el 100% de las operaciones de St. Marche, cadena de supermercados con presencia en el estado de São Paulo.
Según explicó la compañía, la operación será financiada mediante la reasignación de capital proveniente de desinversiones realizadas rrecientemente en Brasil.
St. Marche opera 32 tiendas ubicadas en São Paulo y ciudades cercanas, además de contar con un centro de distribución propio de 7.500 metros cuadrados. La cadena tiene un foco premium, centrado en la comercialización de productos frescos y una oferta orientada al segmento de mayores ingresos.
De acuerdo con los antecedentes entregados por Cencosud, en los 12 meses terminados en marzo de 2026, la compañía registró ventas por más de 1.078 millones de reales, equivalentes a aproximadamente US$ 216 millones.
Cabe precisar que el cierre de la transacción quedó sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de operaciones, entre ellas la conclusión del proceso de reorganización judicial que enfrenta el vendedor y la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), organismo encargado de velar por la libre competencia en Brasil.
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