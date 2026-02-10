¿Efecto colateral?: Acción de Entel cierra con un desplome de 12,6% tras anuncio de venta de Telefónica Chile

En el mercado explicaron que la baja se debió a que se frustró la posibilidad de que los actuales players de la industria se redujeran a tres.

Tras meses de especulación por parte del mercado y los inversionistas, este martes se reveló que Telefónica España cerró la venta de su negocio en Chile, el cual vendió al holding francés NJJ y a la teleoperadora Millicom por un monto cercano a US$ 1.215 millones.

Dicha noticia tuvo efectos colaterales en la industria. Por ejemplo, los papeles de Entel se vieron fuertemente golpeados en la Bolsa de Santiago, donde cerraron con una caída de 12,6%, a $4.000, en una jornada de liquidaciones masivas de las acciones. Por su parte, los títulos de Almendral -el holding mediante el cual los grupos Matte, Fernández León y Hurtado Vicuña controlan Entel- retrocedieron 1,72%.

El analista de renta variable de MBI Corredores de Bolsa, Horacio Herrera, explicó que “la acción cae porque el mercado le asignaba alguna probabilidad a que algunos de los actores se quedara con los activos de Telefónica, de tal manera que los players se redujeran de cuatro a tres”, aseguró.

Añadió que en el actual escenario, se hace menos probable que la industria pueda ver márgenes más razonables. “Cabe recordar que el mercado chileno es uno de los más competitivos de la región y me atrevería a decir del mundo”.

Con ello, los papeles de Entel cotizan en $ 4.079 y en lo que va del año acumulan un retroceso de más de 14,91%.

El jefe de renta fija en Renta 4, Rafael Mendoza, coincidió que la baja de los papeles se debe “básicamente al resultado de eliminar de los flujos estimados de Entel la probabilidad de que el mercado se consolidara en tres actores”.