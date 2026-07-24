La reaparición de Alan Meyer, tras su salida de Mercado Libre

Un par de semanas después de su sorpresiva salida de Mercado Libre, Alan Meyer volvió a aparecer públicamente. A través de LinkedIn, esta semana posteó un mensaje de corte más reflexivo y centrado en los desafíos estructurales del país.

“No dejo de pensar sobre las desigualdades del país donde vivimos, y lo "fácil" que sería cambiarlo todo para dejarle un mundo más justo a nuestros hijos”, escribió el ex ejecutivo de 39 años, quien lideró la operación local de la plataforma y fue clave en su crecimiento y posicionamiento en Chile.

En su publicación, Meyer puso el foco en estas brechas y plantea tres ejes que, a su juicio, podrían cambiar “el 90% del destino de nuestros países y sus personas”: educación de calidad para todos, acceso a salud con un estándar mínimo universal y financiamiento de bajo costo basado en el mérito y la responsabilidad para crear valor, más que en el patrimonio.

Para estos problemas, el ex MeLi está convencido que el rol de la inteligencia artificial será clave, un elemento que ha marcado su discurso en los últimos años.

Según plantea, esta tecnología podría destrabar problemas en sectores críticos. “La salud mejorará en la medida que el médico no sea el cuello de botella; la educación en la medida que podamos aprender de forma autónoma; y el financiamiento seguirá al mérito cuando la data disponible sea accesible”, señaló. El mensaje también deja ver un cambio de tono respecto de su etapa ejecutiva. Sin referencias directas a su salida ni a próximos pasos.

Próximo libro

Esta reaparición se suma a su participación la semana pasada en una conversación con Cristián Warnken, en el programa Desde el Jardín de Radio Pauta, donde adelantó que en esta etapa busca cerrar el libro que comenzó a escribir hace algunos meses. Meyer enfatizó que el proyecto no gatilló su salida de la compañía, aunque sí contribuyó a consolidar la decisión de hacer una pausa y enfocarse en iniciativas personales.

Si bien el libro es reciente, la escritura ha sido una práctica constante en su trayectoria. Mantiene una columna mensual en El Mercurio y desde hace cerca de una década utiliza LinkedIn como plataforma para desarrollar ideas. Con el tiempo, sin embargo, esos formatos comenzaron a resultarle insuficientes para canalizar sus reflexiones. “Me falta algo más de carne y tengo tantas cosas en la cabeza”, señaló. Según el ex ejecutivo, la escritura también fue una herramienta relevante en su estilo de liderazgo durante su paso por Mercado Libre.