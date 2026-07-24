Tras una década de expansión, la industria de las AGF gira hacia una ola de fusiones

El proceso de consolidación recién comenzaría y se daría en una industria donde la mitad de los actores administra menos de US$500 millones y los costos son cada vez más altos.

En menos de dos años, la industria chilena de administradoras generales de fondos (AGF) ha protagonizado cambios de manos una y otra vez.

Pese a que en 2021 se gatilló la compra de Moneda por parte de Patria, fue la fusión de la brasileña Vinci con Compass en 2024 la que abrió una seguidilla de transacciones; en 2026 se sumaron la compra de Frontal Trust por Toesca, la de XLC por Volcom —su segunda adquisición, tras quedarse con WEG en 2025—, la integración de las gestoras de BICE y Security como consecuencia de la operación entre sus matrices y, en las últimas semanas, la de Quest por MBI. Y ahora, lejos de frenarse, en el mercado se habla de nuevas negociaciones en curso, con uno de los principales gestores del país cerca de anunciar otra operación.

Los datos analizados por Señal DF, junto con la visión de protagonistas de la industria, el gremio y académicos, explican que esto no es un movimiento aislado, sino el giro de una industria que pasó la última década haciendo exactamente lo contrario.

Un boom de gestoras

Entre 2015 y 2025, el patrimonio de los fondos de inversión casi se cuadruplicó: de US$12.233 millones a US$44.045 millones, según datos de la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI). En el camino, el número de administradoras subió de 35 a 50, y las que superan los US$1.000 millones bajo gestión pasaron de 3 a 16. (Ver gráfico).

La expansión tuvo un efecto contraintuitivo, con el mercado repartiéndose en más manos. Las cinco mayores AGF, que en 2015 controlaban el 61% del patrimonio, cayeron al 41% en 2025; las diez mayores, del 81% al 60%. El índice Herfindahl-Hirschman —la medida estándar de concentración— se desplomó de 1.116 a 519.

El punto de inflexión

Los mismos números que dibujan una década de apertura marcan ahora un quiebre. La concentración tocó piso en 2024 y en 2025, por primera vez en la década, el número total de gestoras se redujo. Incluso, si se completan las cuatro fusiones anunciadas en 2026, las administradoras activas caerían nuevamente, pasando de 48 a 44.

“Creo que estamos en una etapa inicial de consolidación”, afirma Martín Figueroa, socio y director comercial de Ameris.

"La consolidación es una consecuencia natural de la evolución de la industria", responde a Señal DF José Manuel Ugarte, presidente de la recién creada MBI-Q, que la ve avanzar "de manera gradual".

Su socio, el gerente general de MBI-Q, Gustavo Avaria, apunta en la misma línea: “Esta tendencia se va a profundizar y es natural; si hace 15 años había 20 AGF y hoy son 50”, dijo recientemente en entrevista con El Mercurio.

Carlos Saieh, socio y CEO de Toesca —la gestora más activa en compras del año—, lo dice directamente: “No es sostenible que se mantenga esta cantidad de AGF”.

Detrás del giro operan dos fuerzas: la necesidad de volver a concentrar el mercado en menos manos y la de ganar escala para enfrentar mayores costos regulatorios.

1° fuerza: un proceso de normalización

La expansión de los últimos años dejó una industria de pocos actores grandes y, por ende, muchos chicos. En 2025, 16 administradoras concentran el 76% del patrimonio, mientras que en el otro extremo, 24 —la mitad del total— administran menos de US$500 millones y suman apenas el 10% del mercado.

“Que haya 50 AGF, donde más de la mitad administra menos de US$500 millones, no es un equilibrio”, enfatiza el CEO de Toesca.

Los datos lo respaldan. Considerando los estados financieros de todas las AGF —que incluyen las comisiones de fondos mutuos y de inversión—, cada año, entre 7 y 12 gestoras cierran con pérdidas, y de ellas casi todas son pequeñas. En 2025, fueron siete las que terminaron en rojo.

Lo anterior se da pese a que en la última década los ingresos consolidados de las AGF crecieron 147% y el margen neto ponderado se mantuvo en torno al 28%. De todas formas, Figueroa explica que el negocio, medido en UF, creció 26,1% entre 2014 y 2019, y apenas 2,3% entre 2019 y 2024.

En ese sentido, la lógica que protagoniza la industria parece ser de manual. “La consolidación va directamente en el sentido económico de la industria; en docencia lo llamamos economías de escala”, explica Mario Tessada, director del Magíster en Finanzas de la Universidad de los Andes. Y advierte que no es un fenómeno exclusivamente chileno: “Corresponde a lo mismo que viven los fondos de otras partes del mundo. Todos buscan eficiencia en la operación”.

En la misma línea, Ugarte apunta a una presión que cruza fronteras: "Hoy una administradora chilena no compite solo con otras AGF locales, sino también con gestores internacionales, ETFs y plataformas globales".

En EEUU la consolidación comenzó tiempo atrás. Hace 20 años, los cinco managers más grandes representaban el 35% del mercado y hoy superan el 60%. Al mismo tiempo, los 25 managers más grandes concentran el 85% del mercado.

2° fuerza: regulación y costos

Al problema de escala se sumó un escenario local con costos al alza. Los gastos regulatorios de las AGF se duplicaron en los últimos cuatro años, mientras las comisiones a clientes se mantuvieron planas.

Lejos de frenarse, la carga seguirá en aumento. El 1 de julio entró en vigencia la NCG 526, la “Mini Basilea” de las administradoras, la cual establece una exigencia de capital mínimo ligado a los activos ponderados por riesgo.

Para las gestoras chicas, el margen se estrechó. “Cada vez hay más regulación que hace que los costos fijos suban mucho; sumado a los ruidos que provocó Sartor, los clientes buscan actores grandes y consolidados”, dice Fernando Gardeweg, exsocio fundador de WEG Capital, la boutique que vendió a Volcom. “Para las AGF pequeñas es muy difícil abrirse camino.”

Carlos Saieh refuerza el punto: “El costo de administración es muy elevado, dado el tamaño y calidad de los equipos humanos necesarios para gestionar los fondos y sus activos subyacentes. Si a esto le sumamos los costos regulatorios, llegamos a que es muy difícil tener un negocio sostenible con AUM menor a US$1.000 millones”.

De todas formas, el CEO de Toesca aclara que en su caso, los M&A se dieron porque aparecieron "buenas oportunidades para crecer inorgánicamente con compañías que hacen muy buen fit y eso es algo que se debe aprovechar".

¿Y ahora?

Pero la época de fusiones en el mercado de las inversiones convive con la creación de nuevas gestoras. “Al mismo tiempo, continúa el ingreso y desarrollo de nuevas administradoras, sobre todo en activos alternativos”, matiza Pilar Concha, gerenta general de ACAFI.

Para la gerenta general del gremio, la consolidación es “natural en una industria que ha madurado”, pero convive con la llegada de nuevos jugadores.

En la misma línea, Ugarte enfatiza que "más que medir la consolidación por el número de administradoras que quedan, debemos medirla por la capacidad de la industria para fortalecer la confianza de los clientes y elevar sus estándares."

De todas formas, en el mercado local los protagonistas resumen el momento en una frase: “Hoy un manager tiene que plantearse si está en la mesa o en el menú”.