El descabezamiento de la gerencia de RRHH de ENAP
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La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) llevó a cabo una nueva reestructuración de personal, esta vez en la gerencia de Personas de la compañía. A través de dos comunicaciones internas, informó el 15 de julio a los trabajadores que el entonces gerente corporativo de personas, Andrés León, dejaba de formar parte de la compañía, después de siete años en la empresa. Sus labores fueron asumidas de manera interina por Juan Pablo Uribe Etxeverría, quien hasta ese momento se desempeñaba como director corporativo de Formación y Desarrollo Organizacional.
Ocho días después, el 23 de julio, ENAP envió una nueva comunicación interna a los trabajadores en la que comunicaba que desde ese momento Uribe Etxeverría ya no era parte de la empresa. En su reemplazo y también de forma interina, la gerencia corporativa de Personas comenzó a ser dirigida por el gerente Legal, Eduardo Jara. En esa misma misiva se informó que el gerente de Personas Refinería, Cristóbal Pinto, era desvinculado, siendo reemplazado interinamente por Alejandro Alarcón en la Refinería Aconcagua y por Juan Carlos Guevara en la Refinería Biobío. En el documento, el gerente general de ENAP, Julio Friedmann, recalcó que estos son “cambios transitorios” pero que “resultan fundamentales para el fortalecimiento de la estructura” de dicha gerencia.
Este medio contactó a ENAP para conocer las razones de la salida de León, Uribe Etxeverría y de Pinto y la respuesta fue que “fueron desvinculados por la causal de desahucio escrito del empleador, en el contexto del proceso de reestructuración de esa área”.
Sin embargo, según pudo conocer Señal DF, en la desvinculación de Uribe-Etxeverría también habría pesado una condena que data de mayo de 2025 por el delito de agresiones graves, ocurrido en 2022, en un centro social y deportivo de Las Condes. Esta condena, además, como medida accesoria, le impedía ejercer cargos públicos mientras durara la sanción. Si bien la sanción se cumplió a comienzos de este año, el hecho habría pesado para rescindir su contrato.
Consultado el ejecutivo señaló que su salida se debió a una reestructuración.
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