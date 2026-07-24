Valle Nevado y La Parva registran las mayores nevadas de las últimas cuatro décadas y reactivan la temporada de esquí
Valle Nevado acumuló 2,7 metros de nieve en siete días y La Parva cerca de 2 metros, en un evento que mejoró las perspectivas para el resto del invierno y permitiría extender la temporada hasta octubre.
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La temporada de esquí dio un giro en apenas una semana. Después de un inicio más lento de lo esperado, Valle Nevado y La Parva quedaron cubiertos por una de las nevadas más intensas registradas en la cordillera central durante las últimas cuatro décadas.
Valle Nevado acumuló 2,7 metros de nieve en siete días, mientras que La Parva recibió cerca de 2 metros. La magnitud del evento permitió recuperar terreno y mejorar las proyecciones para las próximas semanas en ambos centros. Con una base de nieve reforzada, los centros anticipan mejores condiciones para el resto del invierno y una temporada que, en el caso de Valle Nevado, podría extenderse hasta octubre.
El gerente general de Valle Nevado, Dominique Rudloff aseguró que las nuevas condiciones permitirán mantener las operaciones durante los próximos meses. “Esta es una nevada extraordinaria, de las más importantes que hemos visto en décadas. Nos permite enfrentar el resto del invierno con excelentes condiciones y confirma que la temporada se extenderá hasta octubre próximo”, señaló.
Mejores perspectivas
En La Parva, la acumulación también modificó las proyecciones para el resto del invierno, en medio de una mayor llegada de visitantes por las vacaciones de invierno. El gerente general del centro, Juan Agustín Rodríguez, destacó que la nueva base permitirá mejorar la oferta durante las próximas semanas. “El invierno había comenzado de manera más lenta de lo habitual, pero esta nevada cambia completamente el escenario. Hoy contamos con una base de nieve excepcional que permitirá ofrecer una experiencia de primer nivel durante el invierno y el resto de la temporada”, afirmó.
Ambos centros mantienen además iniciativas para ampliar el acceso al esquí, con tickets desde $ 15 mil y gratuidad para niños de hasta 12 años y adultos mayores de 75 años.
Valle Nevado y La Parva también cuentan con un ticket interconectado, que permite esquiar indistintamente en las pistas de ambos centros durante una misma jornada.
Congestión en acceso a Farellones
El aumento de visitantes también provocó problemas de circulación en los caminos hacia los centros de montaña. Este viernes se registró una congestión de 15 kilómetros, luego de que más de 3.200 vehículos subieran entre las 8.00 y las 11.00 horas.
La Municipalidad de Lo Barnechea informó que los tiempos de viaje fluctuaron entre cuatro y siete horas en las rutas G-21 y G-251. Entre los factores que afectaron la circulación estuvieron el alto flujo vehicular y la presencia de buses de gran tamaño, que requieren realizar varias maniobras en las curvas y generan cuellos de botella.
La municipalidad y los centros de esquí habían advertido previamente sobre las dificultades de acceso ante la masiva llegada de visitantes a Farellones, La Parva y Valle Nevado.
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