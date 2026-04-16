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Metro: resultados y rol público

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 17 de abril de 2026 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

En el marco de recientes columnas sobre empresas públicas, es necesario aclarar algunas cifras que se han dado respecto del balance de Metro S.A, con el objeto de aportar un análisis más riguroso, especialmente cuando se trata de instituciones con un rol estratégico para el país.

En 2021, debido a una fuerte caída de la demanda producto de la pandemia, Metro registró un resultado operacional de $ -164.245 millones y un Ebitda de $ -42.118 millones, en un escenario que afectó transversalmente a los sistemas de transporte a nivel mundial.

Desde entonces, la compañía ha evidenciado una recuperación sostenida. En 2024 retomó resultados operacionales positivos ($ 904 millones) y alcanzó un EBITDA de $ 145.700 millones. En 2025, esta trayectoria se consolida con un resultado operacional de $ 22.181 millones, un Ebitda de $ 173.411 millones (+19%) y un crecimiento de ingresos de 7,4%.

Estas cifras reflejan una mejora estructural, apalancada en la recuperación de la demanda (más de 660 millones de viajes anuales), el fortalecimiento de ingresos y una gestión de costos disciplinada.

Metro es, además, un sistema esencial para la ciudad. Por ello, su evaluación debe integrar resultados y contribución pública, base para una discusión informada y útil para el desarrollo del país.

Guillermo Muñoz Senda

Presidente del Directorio Metro de Santiago

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