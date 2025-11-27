Sostenibilidad a los presupuestos

Señor Director:

No es un misterio que las empresas se encuentran expectantes respecto al resultado de la segunda vuelta. No obstante, también estamos en un período de revisión de presupuestos y proyecciones para el próximo año. En este sentido, es fundamental destacar que, independiente de la contienda electoral, es necesario contemplar, ya sea incorporar o continuar, con las acciones de sostenibilidad de las compañías.

El apoyo a iniciativas comunitarias, tendientes a fortalecer aspectos como educación, incorporación laboral, capacitación o emprendimiento, son fundamentales en los tiempos actuales y deben ser parte de una política permanente de los corporativos.

Ya sea que le llamemos responsabilidad social empresarial o sostenibilidad, lo importante es mantener estas políticas que realmente movilizan a las empresas como actores de cambio.

Nicolás Kunstmann

Cofundador de Drivin