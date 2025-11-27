Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Sostenibilidad a los presupuestos

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 28 de noviembre de 2025 a las 04:03 hrs.

Señor Director:

No es un misterio que las empresas se encuentran expectantes respecto al resultado de la segunda vuelta. No obstante, también estamos en un período de revisión de presupuestos y proyecciones para el próximo año. En este sentido, es fundamental destacar que, independiente de la contienda electoral, es necesario contemplar, ya sea incorporar o continuar, con las acciones de sostenibilidad de las compañías.

El apoyo a iniciativas comunitarias, tendientes a fortalecer aspectos como educación, incorporación laboral, capacitación o emprendimiento, son fundamentales en los tiempos actuales y deben ser parte de una política permanente de los corporativos.

Ya sea que le llamemos responsabilidad social empresarial o sostenibilidad, lo importante es mantener estas políticas que realmente movilizan a las empresas como actores de cambio.

Nicolás Kunstmann

Cofundador de Drivin

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Utilidades de Quiñenco, del grupo Luksic, se disparan un 41% a septiembre gracias a la venta de acciones de Nexans
2
Empresas

Rosario Navarro, presidenta de Sofofa: “Hay una preocupación en el mundo corporativo por acercarse a esa voz ciudadana”
3
Economía y Política

¿Nuevo gallito? Mercado toma distancia del crecimiento del PIB de 3% previsto por Marcel el próximo año
4
Empresas

Gigante minera Barrick designa a exministra Loreto Silva como su directora independiente principal
5
Regiones

Asi son los nuevos trenes chinos de última generación que llegarán al Biobío para fortalecer el traslado de pasajeros en el Biotren
6
Empresas

“Debilita a Chile como destino de inversiones”: el duro diagnóstico de las grandes concesionarias del país ante avance de proyecto “No + Tag”
7
Internacional

El lujoso regalo del zar Nicolás II a su madre que podría batir un nuevo récord en una subasta
8
Empresas

Ripley y Tricot alertan que nuevo prefijo 600 golpea su negocio financiero tras baja en respuestas
VER MÁS
VER MÁS