Chile inteligente: datos, IA y Estado

Chile enfrenta una oportunidad histórica. Por tercer año consecutivo, lidera en desarrollo de inteligencia artificial en América Latina, según el ILIA 2025, consolidándose como referente regional. Sin embargo, el verdadero desafío está en cómo traducir esa posición en productividad, modernización estatal y crecimiento sostenible.

La IA requiere mucho más que talento o voluntad política. Requiere datos, infraestructura estratégica y capacidades institucionales. América Latina genera enormes volúmenes de información, pero gran parte permanece fragmentada o subutilizada.

Chile ha avanzado, aunque persisten desafíos importantes en interoperabilidad, gobernanza de datos y articulación institucional. También surge una pregunta clave sobre cómo asegurar que infraestructura crítica y capacidades de datos se desarrollen con una base sólida en Chile, equilibrando esta necesidad con la protección de derechos de propiedad intelectual e innovación.

“El país lidera en desarrollo de IA en la región. El desafío es traducir esa posición en productividad, modernización estatal y crecimiento sostenible”.

Sin estas bases, la IA corre el riesgo de quedarse en promesa más que en ventaja competitiva real.

La conversación que debemos comenzar a plantearnos es ¿cómo puede Chile aprovechar esta oportunidad para fortalecer al Estado, mejorar servicios públicos y aumentar competitividad? La experiencia internacional muestra que los países más exitosos serán aquellos capaces de conectar tecnología, educación, talento y modernización institucional con una visión país.

Esto también abre una reflexión profunda sobre formación de capital humano. Preparar nuevas generaciones para convivir con IA implica desarrollar pensamiento crítico y ética para utilizar estas herramientas de forma responsable.

Chile tiene hoy una posición privilegiada en la región. La verdadera oportunidad estará en cómo transformar el liderazgo tecnológico en desarrollo económico sostenible. Porque en la nueva economía global, los países que prosperarán serán aquellos capaces de convertir datos, inteligencia artificial y talento en una estrategia real de desarrollo país.