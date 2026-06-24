Por la dignidad humana y la seguridad

Existe amplio consenso sobre la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado para prevenir y perseguir el delito. Resulta claro que quien comete un delito debe cumplir su condena. Sin embargo, una política de seguridad integral también debe hacerse cargo de lo que ocurre luego de cumplirla. La reinserción social de las personas privadas de libertad, además de tratarse de una materia estrechamente vinculada con la dignidad humana, es una dimensión esencial de la seguridad pública, pues contribuye directamente a reducir la reincidencia y, con ello, el número de víctimas de delitos, a punto tal que entre un 7,9% y un 16% de personas que cuentan con un empleo tras salir en libertad reinciden frente a un 52% de quienes no logran incorporarse al mercado laboral.

De esta manera, la evidencia muestra que la capacitación y las oportunidades de empleo durante y después del cumplimiento de una condena son herramientas particularmente eficaces para favorecer trayectorias de integración social y proyectos de vida alejados de la actividad delictual. En un contexto en que el delito genera pérdidas equivalentes al 2,4% del PIB, invertir en capacitación y empleo para reducir la reincidencia constituye una de las políticas de seguridad más efectivas disponibles. Cada persona que, tras cumplir su condena, no logra reinsertarse al mercado laboral representa talento y capital humano que el país desaprovecha.

“La capacitación y las oportunidades de empleo son herramientas particularmente eficaces para favorecer trayectorias de integración social y proyectos de vida alejados de la actividad delictual”.

Con esa convicción, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y SOFOFA hemos suscrito un acuerdo destinado a articular la colaboración público-privada en materia de capacitación y empleo para personas privadas de libertad. Este acuerdo sienta las bases para que empresas socias de SOFOFA ofrezcan oportunidades de capacitación y empleo a quienes egresan del sistema penitenciario, entre otras opciones de colaboración.

Esta es una inversión a largo plazo respaldada por la evidencia y beneficiosa para la sociedad en su conjunto. Avanzar en esta tarea requiere del compromiso del Estado, las empresas y la sociedad civil para construir un país más seguro y con mayores oportunidades para todos.