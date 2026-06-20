El debut de Warsh en la Fed

La semana pasada, Kevin Warsh debutó como nuevo presidente de la Reserva Federal, tras la salida de Jerome Powell, quien fue públicamente cuestionado por el Presidente Donald Trump por no recortar las tasas con suficiente rapidez. En su primera reunión de política monetaria, Warsh mantuvo inalterada la tasa de interés, en un contexto de inflación todavía elevada y pese a que buena parte del mercado esperaba que complaciera a Trump con señales de un giro hacia el estímulo monetario.

La actitud del nuevo presidente del banco central estadounidense es valorable por su independencia, un atributo fundamental para que la institución pueda cumplir su función sin quedar subordinada a la administración política. Su nombramiento hizo temer a muchos que la Fed perdiera autonomía. Y ese temor no surgía en el vacío: la salida de Powell ocurrió en medio de una presión sin precedentes sobre la institución, que incluyó el intento de destitución de la gobernadora Lisa Cook y el nombramiento de un aliado directo de Trump, Stephen Miran, en la junta del banco. Sin embargo, es una apuesta a la que el mercado ya le puso fecha de vencimiento.

La Fed es el banco central más poderoso del mundo y sus decisiones de tasas mueven los portafolios de inversionistas en todo el planeta. La mantención de la tasa en el rango de 3,5% a 3,75% era una decisión que ya estaba descontada por el mercado, sin embargo vino acompañada de un giro relevante en las proyecciones de mediano plazo. Mientras en marzo se esperaba un recorte para 2026, ahora el mercado proyecta una subida.

La actitud del nuevo presidente es valorable por su independencia, un atributo fundamental para que la institución pueda cumplir su función.

Pero no fue la única sorpresa. Warsh también introdujo un cambio en la comunicación institucional. Redujo el forward guidance del comunicado oficial, que pasó de 244 palabras en la reunión anterior a unas 130, y eliminó toda referencia a “la magnitud y el momento de ajustes adicionales”.

Además, acotó el párrafo de contexto económico a tres frases breves -sobre crecimiento, inversión y empleo- y, en el gesto más elocuente, se negó a presentar su propia proyección en el dot plot, el equivalente técnico al corredor de tasa de política monetaria que orienta los próximos movimientos de la Fed.

Es la primera vez en 14 años que la autoridad monetaria estadounidense se abstiene de entregar su proyección en el dot plot, instrumento que los mercados utilizan para calibrar sus posiciones en renta fija, divisas, derivados de tasa y otros activos. Pero este cambio no está libre de riesgos: una menor orientación por parte de la Fed no necesariamente reduce la incertidumbre que Warsh busca administrar y, por el contrario, puede terminar generando reacciones contraproducentes en los mercados, que podrían resentir una política de comunicación menos transparente.

Si los datos de inflación de los próximos meses no muestran una desaceleración clara, un alza de tasas sería casi inevitable. Y esa subida, de materializarse, llegaría en el peor momento para Donald Trump. Será entonces, en octubre, a las puertas de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, cuando llegará la verdadera prueba de independencia de la nueva Fed: el momento en que Warsh deberá decidir si su compromiso con la estabilidad de precios resiste la presión política que, hasta ahora, solo ha enfrentado en abstracto.