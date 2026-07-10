IA responsable y segura

El primer Diálogo Global sobre Gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA) de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que las capacidades de la IA avanzan a un ritmo superior al de la comprensión científica y la capacidad regulatoria de los gobiernos, y que la ciencia no puede garantizar que su desarrollo no derive en daños catastróficos como, por ejemplo, comportamiento engañoso de los modelos, apego emocional en usuarios vulnerables o brechas de ciberseguridad.

El Informe Preliminar del Panel Científico Internacional Independiente sobre IA de la ONU, ya lo advertía: las capacidades de esta tecnología avanzan más rápido que los mecanismos para medirlas, gobernarlas y controlar sus riesgos, y alertó que su desarrollo está concentrado en unos pocos países y actores -las grandes tecnológicas- tal como lo hizo el Papa León XIV en la encíclica Magnifica Humanitas.

El encuentro albergó la primera Cumbre Mundial de IA para el Bien, instancia en que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo de ONU para las tecnologías digitales, anunció la creación de la Comisión IA para el Bien, que busca establecer marcos de confianza para la interacción segura con esta tecnología y usarla para resolver desafíos sociales, ambientales y económicos. No obstante, medios como Wired, criticaron que, de sus 44 integrantes, dos tercios corresponden al sector privado, entre ellos, directores ejecutivos de las grandes tecnológicas.

Chile tiene la oportunidad para liderar la infraestructura para la IA en la región.

Aunque el Diálogo terminó sin ninguna regla vinculante, se instaló que el poder efectivo reside en quien controla la infraestructura física, porque es ahí donde se toman las decisiones. Y hasta ahora, Estados Unidos y China controlan casi la totalidad de la infraestructura y el desarrollo de los modelos de IA más avanzados. Y la Unión Europea es, hasta ahora, la única jurisdicción que ha intentado equilibrar esa concentración por la vía regulatoria e industrial a la vez.

Chile no fue un actor pasivo en esta instancia. La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, expuso propuestas y señaló que el país tiene una oportunidad para consolidarse como un referente regional en regulación e inversión digital.

En 2023, tras la Declaración de Santiago, se aprobó establecer un grupo de trabajo regional encabezado por Chile, el que luego sentó las bases del futuro Consejo Intergubernamental de IA para América Latina y el Caribe. Una entidad sin poder vinculante, pero que concentraría la agenda regional, unificaría la postura de los países del bloque y asesoraría a los gobiernos latinoamericanos en sus políticas y normativas locales.

Chile encabeza el Índice Latinoamericano de IA (ILIA,) impulsado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia) y la Cepal, y por tercer año consecutivo, gracias a su conectividad, la velocidad de su internet y su capacidad de procesamiento de datos, demostrando que lleva la delantera en infraestructura. El Plan Nacional de Data Centers, que viene del gobierno anterior, proyecta unos 30 centros nuevos por US$ 2.512 millones, a los que se suma un “sandbox regulatorio” con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y US$ 116 millones destinados a investigación.

En ese escenario, no sorprende que las mismas corporaciones que se sientan a definir la gobernanza global de la IA —las Big Tech— busquen tomar contacto con nuestro país, que se encuentra en una situación aventajada en la región para captar inversiones en data centers. Chile no puede competir todavía desde la regulación y ningún país de la región cuenta con el músculo fiscal necesario para entrar en la carrera global de esta industria.

Las posibilidades de Chile para ser un actor relevante pasan por ser la puerta de entrada de capital para infraestructura y constituirse como un coordinador regional, pero desde hacerlo desde la responsabilidad y dando garantías de una una IA segura para las personas.