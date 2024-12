Antonia Rojas habla de su nuevo fondo Attom Capital, el primero de secundarias en Latinoamérica

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

De visita en Chile estuvo Antonia Rojas, inversionista y fundadora del primer fondo de secundarias de la región, Attom Capital, para participar en actividades de la Santiago Tech Week, como la Cumbre ACVC de la Asociación Chilena de Venture Capital y en el EtM Day 2024.

En medio de esta agenda, la inversionista radicada en Ciudad de México, en entrevista con DF, habló de su nuevo fondo -que acaba de cerrar sus primeras dos inversiones- y del ecosistema emprendedor chileno.

Rojas lleva una década ligada al venture capital (capital de riesgo) para startups. Partió como inversionista ángel, luego se sumó como socia a Manutara Ventures, hasta dar el salto en 2020 a ALLVP (ahora Hi Ventures) como partner.

“Era otra escala de venture capital. Era regional y teníamos muchas inversiones con fondos estadounidenses también. Me tocó estar en directorios con los mejores fondos del mundo”, dijo.

El modelo

En abril de 2023 se independizó sin entregar mayores pistas de su futuro profesional. En septiembre, se supo en lo venía trabajando silenciosamente: Attom Capital, el primer fondo de inversiones secundarias directas de Latinoamérica.

Se trata de vehículos de inversión diseñados para adquirir participaciones en startups, fondos de venture capital o activos que ya han sido previamente financiados, en lugar de invertir directamente en nuevas rondas. La idea es entregar liquidez al mercado, que no ve retornos hasta que las compañías logren un exit (salida de la inversión).

“Los ciclos desde que uno entra a una empresa hasta que sale son largos y, lo que ha pasado en la región, es que muchos inversionistas invierten y luego esperan a salir de esa empresas para volver a invertir. El problema es que pueden pasar 10 años”, comentó Rojas.

Añadió que Latinoamérica tiene brechas importantes en financiamiento para startups en etapas maduras. Y con este nuevo fondo buscan entregar liquidez a distintos actores “para que el capital fluya y participe nuevamente en el ecosistema formando un círculo virtuoso”.

Rojas no quiso revelar el monto del instrumento, pero afirmó que ya recaudaron el 50% del total, principalmente de aportantes como family offices, emprendedores de tecnología que han tenido exits y personas de alto patrimonio.

“Tenemos varios chilenos como aportantes, como los grupos económicos más grandes del país y varios emprendedores exitosos”, dijo.

Los recursos los invertirán en 12 compañías “líderes de categoría” que estén en etapa post serie A hasta serie C, principalmente en la vertical fintech. “Somos extremadamente selectivos en qué empresas invertimos”, comentó.

Tampoco precisó los montos de estas inversiones, pero como ejemplo, la fintech brasileña Nubank recaudó en su serie A US$ 14,3 millones, con inversionistas como Sequoia Capital, y en su serie C, US$ 52 millones, en una ronda liderada por Founders Fund.

Rojas confirmó que a través de Attom Capital ya hicieron sus dos primeras inversiones en dos fintech y que, dependiendo de los tiempos, podrían cerrar una tercera este año.

Ecosistema chileno

Para Rojas en el ecosistema local “ha habido una madurez de años luz de lo que había hace cinco años”, pero aún queda trabajo por hacer.

Agregó que el país tiene varios emprendedores exitosos, lo que “genera inspiración para otros y, al mismo tiempo, una buena reputación hacia el resto del mercado”.

En esa línea, hizo un llamado a “mantener” esa buena reputación hacia afuera y “tomar el peso de la responsabilidad que tenemos en que Chile siga teniendo esa alta estima internacional”.

Para Rojas, el hecho “de que tengamos tanta gente viniendo de distintas partes del mundo para la Santiago Tech Week es un indicador”.

No obstante, dijo que hay desafíos, particularmente en temas de liquidez para que haya “salidas exitosas” y rotación de capital.

“Necesitamos preocuparnos de los exits. Hay muchas empresas que les está yendo muy bien, pero el capital está atrapado en el mercado privado y no fluye hacia nuevas compañías que están naciendo y creciendo”, afirmó.

Y frente a este escenario, comentó que “sería genial que Chile tuviera un fondo de fondos que pudiera participar en venture capital, porque no podemos tener solamente un fondo que pueda invertir tickets de US$ 2 millones”.

Respecto de la potencial entrada de inversionistas institucionales a este segmento, Rojas dijo que “ayudaría un montón” al ecosistema, pero no necesariamente se traduciría en un cambio total.

“La pregunta clave no es si va a ser un cambio de juego para los equipos fundadores, sino que lo que realmente va a cambiar las reglas del juego es que el valor que se está creando se capture en Chile. Hay que ser extremadamente selectivos para ser muy efectivos”, afirmó.