Marcel le baja el perfil a polémica por pesimismo ideológico: "Eso es hojarasca. Lo importante es lo que somos capaces de construir sólidamente"

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó los dichos del Presidente de la República, Gabriel Boric, quien este jueves volvió a criticar al empresariado chileno, acusándolo de un "pesimismo ideológico" por la menor inversión nacional en contraste con el aumento de la inversión extranjera en el país.

Tras participar del encuentro de Gremios por Chile, organizado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), el secretario de Estado partió señalando que "nunca he comentado las palabras del Presidente de la República ni tampoco lo voy a hacer en esta oportunidad".

"Me parece que a lo que él hacía referencia es al tipo de mensaje que uno escucha de distintos tipos de inversionistas. A mí me toca, en razón de mi cargo, salir mucho de Chile, recibir a muchos inversionistas extranjeros y, claro, uno nota un tono un poco distinto con los inversionistas locales, pero bueno tiene que trabajar con todos. No hay otro camino. Y creo que en ese camino lo importante es ir reconociendo que las oportunidades de inversión dependen de muchos factores", dijo el ministro.

Entre estos últimos, mencionó las condiciones financieras, las oportunidades en ciertos sectores productivos y las regulaciones. "Y sobre todas esas dimensiones estamos actuando día a día. Tenemos una agenda muy intensa en esa materia. Muchas de las cosas que se están haciendo van a rendir fruto solo parcialmente durante este gobierno y muchas cosas se están haciendo para el largo plazo. Y creo que mientras más rápido conozcamos el valor de lo que el sector privado y el sector público hace, creo que mucho más rápido vamos a salir adelante".

"Lo que me interesa es reconocer es que para crecer, este país, necesita invertir, que van mejorando las condiciones para invertir en Chile, que hoy día tenemos un stock de proyectos de inversión para el próximo año que es muy significativo, y que tenemos que hacer todo lo que sea necesario para que esas inversiones se materialicen, de manera que sea al mismo tiempo compatible con los estándares que nos hemos fijado como país en materia ambiental, en materia de planificación urbana. Eso es lo importante. Tanta polémica cotidiana en que nos vemos involucrados... la verdad es que creo que agrega muy poco", reflexionó la autoridad.

"Las polémicas poco aportan a lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, no voy a alimentar esas polémicas, ni calificando al Presidente ni calificando a los empresarios, ni al que le contestó ni al que le replicó. La verdad es que como dijo alguna vez el Presidente Lagos, eso es hojarasca. Lo importante es lo que somos capaces de construir sólidamente y mirando los intereses del país", cerró el titular del equipo económico.