“Republicanos", la app de la colectividad fundada por Kast para sus militantes

Según el timonel de la colectividad, Arturo Squella, “queremos que cada militante, sin importar en qué región viva, tenga una relación directa y permanente con el partido”.

Aunque desde la campaña presidencial se lo asocia al mundo de la tecnología y se lo identifica como una de las colectividades políticas más cercanas a las redes sociales, el Partido Republicano decidió dar una paso significativo en este ámbito y lanzó una aplicación móvil destinada exclusivamente al uso de los militantes de la tienda, dando origen a la primera plataforma de estas características en nuestro país, llamada “Republicanos”.

Según señalan desde la tienda fundada por el Presidente José Antonio Kast, el proyecto fue desarrollado durante varios meses y ya está disponible para su distribución a través de App Store y Google Play; y, permite realizar reuniones dentro de la propia aplicación, acceder a un calendario con actividades específicas para los militantes de cada región y registrar la asistencia mediante códigos QR. Además, incorpora un “Feed Nacional” -flujo centralizado de publicaciones y noticias diseñado para distribuir información de manera simultánea a todos los usuarios de un país-, desde donde se puede centralizar y distribuir información de manera simultánea a toda la militancia.

Uno de los objetivos de la aplicación sería reforzar la capacidad de convocatoria y coordinación territorial, explican desde la colectividad, ya que los usuarios reciben notificaciones directamente en sus teléfonos, “de manera similar a aplicaciones como WhatsApp, para informar actividades, contenidos y llamados internos”.

“Construir un partido más conectado”

La aplicación fue encargada por el secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, como parte del proceso de modernización de las herramientas internas y con ella buscan reducir la dispersión de información entre distintos canales, contar con una plataforma común para sus estructuras nacionales y regionales; y, avanzar hacia la consolidación del primer partido político completamente digitalizado del país, explican en la colectividad.

Al respecto, el timonel del partido, senador Arturo Squella resaltó que la aplicación permitirá fortalecer la relación entre el partido y sus militantes a lo largo de Chile: “Queremos que cada militante, sin importar en qué región viva, tenga una relación directa y permanente con el partido. Esta aplicación nos permitirá fortalecer ese vínculo con nuestras bases, acercar la vida interna a los militantes y construir un partido más conectado en todo Chile”, detalló.

Por su parte, Bruna enfatizó que “Republicanos forma parte de la etapa de consolidación del partido y va a concentrar, en una sola plataforma, herramientas que hoy están dispersas. El objetivo es modernizar nuestra gestión interna, reforzar la coordinación territorial y entregar a cada militante información relevante directamente en su teléfono”.