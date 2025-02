Enel Chile aclara que "no somos responsables" del apagón y que problemas de conexión de Rapel fueron provocados por "factores externos"

Enel Chile salió a despejar sus responsabilidades en la reposición del abastecimiento eléctrico tras el blackout de este martes. El CEO del holding energético, Giuseppe Turchiarelli, enfatizó que "no somos responsables" dado que "se trató de una interrupción masiva del suministro eléctrico que ha sido provocado por el sistema de transmisión y la desconexión, lamentablemente, también afectó a nuestra empresa distribuidora (Enel Distribución)". Por ello, aclaró, no cabe "ninguna penalización".

Y respecto a lo que ocurrió con la central Rapel -de Enel Generación- que, según el ministro de Energía, Diego Pardow, tuvo varios problemas para conectarse a la red eléctrica nacional, el ejecutivo italiano hizo ver que dicha planta hidroeléctrica efectivamente "tuvo varios intentos de conectarse al sistema nacional", pero precisó que "no hubo indisponibilidad técnica de la planta, sino que factores externos relativos a las condiciones impidieron (la conexión). El equipo de Enel se movilizó inmediatamente".

Reiteró que "en respuesta a la falla del sistema nacional, Enel y Enel Green Power

movilizaron inmediatamente todos sus equipos conforme al procedimiento y protocolo para controlar y restablecer la operación de los generadores en todo el país".

Inversiones

En otro orden de cosas, en la presentación con analistas, el CEO de Enel Chile informó que el grupo invertirá US$ 290 millones en energías renovables y centros de almacenamientos BESS este año. De ese monto, el 41% se destinará a proyectos solares, 30% a plantas hidroeléctricas y 19% en instalaciones para guardar energía.

La compañía tuvo un año 2024 golpeado por los ajustes contables que restaron US$ 468 millones a su balance final. La eléctrica de capitales italianos informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que sus ganancias llegaron a $145.112 millones a diciembre de 2024, una baja de 77,1% respecto a 2023.

Enel Chile explicó en su análisis razonado, que este resultado se debió a “un efecto extraordinario relacionado a la discontinuación de coberturas contables asociadas a ingresos directamente vinculados a la evolución del dólar, producto del cambio de moneda funcional en su subsidiaria Enel Generación Chile a partir de enero de 2025″.

La compañía había anticipado en noviembre que el cambio en la moneda con que reporta sus resultados un efecto negativo de US$ 450 millones, el que finalmente se elevó a US$ 468 millones. En la presentación a inversionistas, el holding eléctrico explicó que de no mediar esta contingencia contable, el ingreso neto se habría incrementado en 22% entre 2023 y 2024.