Gerentas legales y socias dan sus recetas a abogadas más jóvenes para enfrentar obstáculos que se viven en el desarrollo de sus carreras

Reflexionar respecto al aporte de la mujer en los equipos de trabajo particularmente en la industria legal y entregar herramientas concretas para lidiar con las dificultades que afecta el desarrollo de la carrera profesional de las mujeres en el mercado. Estos fueron algunos de los tópicos abordados este martes en el evento "La abogada del futuro: rol y desarrollo de carrera", organizado por LAW - Legal Advice for Women en conjunto a Guerrero Olivos, en que en una cita inédita abogadas junior y senior de estudios jurídicos y empresas se reunieron para escuchar testimonios de gerentas legales y socias quienes compartieron sus recetas y experiencias para alcanzar posiciones de liderazgo.

En el primer panel, respecto al rol de las asociadas y las abogadas en estudios jurídicos y empresas, Silvana Rosso, abogada de la U. Católica y gerenta legal de Nestlé Chile, comentó que, a diferencia de lo que ocurre trabajando en estudios, en una empresa "uno es un asesor estratégico que es un habilitador de negocio y sobre todo no es la estrella". En esa línea, enfatizó la importancia de tener un conocimiento profundo del negocio y "saber moverse también internamente".

Conectada vía telemática, Ruti Smithline, socia del estudio Morrison Foester en Nueva York, advirtió que, si bien se ve cada año más igualdad entre mujeres y hombres que egresan de las universidades, luego al ejercer estas se retiran con el correr del tiempo. "Hay ciertos colegios (jurídicos) que en este momento en Estados Unidos están graduando más mujeres que hombres, pero cuando llegas dentro de la profesión, vez que se empieza a disminuir un poco, y no es solo porque históricamente han habido menos mujeres, sino porque todavía tenemos y enfrentamos los desafíos de mujeres que salen de la profesión a una edad mediana", comentó.

En esa línea, Smithline apuntó a la responsabilidad de ver "cómo podemos crecer los números ya a los niveles más altos dentro de los bufetes y las empresas, ayudando a las generaciones mientras están creciendo". Por esto, si bien admitió que no hay forma de cambiar que las mujeres todavía son las responsables de tener hijos, aseguró que lo que sí se puede hacer es "de verdad apoyar la estructura en la cual las mujeres están trabajando para asegurarse que puedan tener el apoyo necesario, no solo físicamente, mentalmente, biológicamente que se necesite, pero también el apoyo mientras estás creciendo con una familia y cómo dar esas estructuras que creo que las firmas y empresas están haciendo mejor".

Rosso y Smithline coincidieron en la necesidad de enfrentar los desafíos pese a los temores. Esta última, incluso, aseguró que han visto en los últimos años el empuje de los clientes a tener equipos mucho más diversos: "Lo mejor que le ha pasado a la profesión legal con la práctica de los estudios jurídicos es las oportunidades que han dado los clientes para asegurarnos que los equipos sean diversos y los clientes de verdad creen eso y lo piden".

Smithline recalcó que no hay que esperar que se tendrá equilibrio porque este no existe, considerando que habrán momentos en que habrá que enfocarse más en aspectos familiares antes que profesiones y viceversa. A esto sumó la relevancia de "encontrar no solo quién va a ser tu mentor o mentora, pero también quién te va a patrocinar".

A modo de consejo a los asistentes que están en las primeras etapas del ejercicio de la profesión, Mosso sostuvo "que lo más importante es que ustedes no dejen de ser quienes son. No traten de cambiar o parecerse a la mesa de hombres con traje azul". En tanto, Smithline apuntó a la relevancia de "tomar posesión de tu carrera y no estar sentada esperando que oportunidades van a venir". Y sumó aceptar que se puede tener identidades diferentes y que "no necesariamente tienes que ser todo al mismo tiempo, sino hay partes en tu vida donde ciertas partes van a ser más importantes".

"Mostrar el talento"

Posteriormente, fue el turno de abordar el liderazgo y conformación de equipos a través de Bernardita Mena, psicóloga de la U. Católica y directora ejecutiva de Stanton Chase, desde su visión como consultora y head hunter en contratación femenina. Según Mena, quien lleva 16 años trabajando en la atracción y desarrollo de talento, "una gran responsabilidad que tenemos las mujeres es mostrar el talento" y delineó ocho aspectos relevantes: tener cuidado con los estereotipos, buscar un nicho, construir el relato, la relevancia del LinkedIn, buscar un mentor, entender que el desarrollo no es lineal, empoderarse y ser conscientes de la relevancia del networking.

Frente a dudas planteadas por los asistentes, Mena indicó que la manera de enfrentar los momentos en que se está "out" del mercado o se enfrentan "bajones" es aceptarlos, entendiendo que esto es una escalera que se construye. También, frente a las cualidades que tiene que tener un sponsor (patrocinador), afirmó que se debe "buscar qué te hace falta y quién lo tiene", siendo una persona que desafíe.

En tanto, el tercer panel del encuentro abordó las herramientas y planificación de carrera profesional con Maruzella Ahumada, ingeniera comercial de la U. Católica del Norte y experta en área Comercial y Marketing; y Claudia Salamanca, especialista en gestión estratégica de personas y directora en DoFeel Consulting.

Las especialistas recalcaron la relevancia de ser felices en el lugar de trabajo. Mientras Ahumada enfatizó en la necesidad de tener un propósito en el plan de carrera, Salamanca apuntó que "el propósito que venimos a cumplir todos en la vida depende absolutamente de ustedes". "Hay muchas herramientas. No pierda nunca de vista el autoconocimiento porque es vital para que ustedes puedan decidir con mucha conciencia", agregó.