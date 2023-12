Macarena Letelier y el balance de sus 10 años en el CAM: “Si Chile hoy es un referente internacional en arbitraje es por nuestro ecosistema de resolución de conflictos”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Aun cuando su salida será en marzo, ya mira con nostalgia su oficina y la vista al cerro Santa Lucía que tiene desde ella. Los afectos y lazos con el equipo son muy fuertes. No puede ser de otra forma, si cuando llegó no eran más de cinco personas y hoy son casi 30, la mayoría reclutados durante su gestión.

Diez años en la dirección ejecutiva del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, seis presidentes distintos y más de 50 viajes realizados promocionando el arbitraje local. Esas son solo algunas de las cifras que forman parte del balance que hace Macarena Letelier a días de comunicar su salida del cargo que asumió hace una década. Un anuncio que tomó por sorpresa a la industria legal y, que reconoce lo hace cuando la institución está en “su mejor momento”.

“En estos diez años, el CAM se transformó en una institución no solo de la Cámara de Comercio de Santiago, es una institución del país, que ha visibilizado Chile en materia de resolución de conflicto y la etapa de liderar eso, es la que siento cumplida”.



“Sin política pública hemos tenido que demostrar los beneficios de la mediación”.

- ¿Por qué tomó esta decisión?

- Siempre pensé en diez años. Fue bien difícil decidir dejar el cargo y al equipo en su mejor momento, pero pienso que ahora es solo pararse en otra vereda.

Esto lo veo como un cambio de etapa. En estos diez años, el CAM se transformó en una institución no solo de la Cámara de Comercio de Santiago, es una institución del país, que ha visibilizado Chile en materia de resolución de conflicto y la etapa de liderar eso es la que siento cumplida.

- ¿Qué significa “pararse en otra vereda”?

- Quiero comenzar a ejercer el rol de árbitro con mucha fuerza. Yo estoy en el sistema de arbitraje de obra pública acá y como árbitro en algunas instituciones internacionales, pero nunca he podido desarrollarlo siendo directora del CAM y esa es mi próxima etapa, aunque siempre de la mano de la academia. Si hay algo que me gusta hacer es formar.

- También anunció que se quedará con un rol de asesora

- Efectivamente, me voy a quedar un año como asesora de proyectos de la Cámara. Este 2024 somos sede de la Cumbre Mundial de Mediación Empresarial y eso es muy importante para ayudar a lo que construimos en el ámbito internacional. Hoy Chile es un referente en la región para resolver conflictos. Afuera no pueden creer el respeto del poder judicial por el sistema del arbitraje en el país, eso no se ve en todas partes.

- Hablando de lo construido en estos diez años, ¿cuáles diría son los hitos más representativos de su gestión?

- Uno de ellos es la incorporación de generaciones nuevas al arbitraje y a la institucionalidad del CAM Santiago. Eso fue algo que vi en Colombia, con la diferencia de que ellos no conocían casos y acá yo te diría que ha superado cualquier expectativa que tuvimos inicialmente.

- ¿En qué sentido?

- Hoy llevan más de 500 casos, un cuarto de los ingresos al CAM Santiago los ven árbitros jóvenes y esto tiene una razón; es porque pudieron entrar casos de cuantía menores. Esto ha sido muy significativo para la formación temprana del oficio de árbitro, independiente de si ven casos de menor cuantía -eso no es menos importante para las partes o responde a una calidad distinta de una sentencia-. La mitad de esos casos ha cerrado en acuerdos, tienen un promedio de tiempo de seis meses y ha llevado a una generación a formarse al alero de la institución. Aporta visiones distintas, donde más de un 40% son mujeres. Para mi tiene puras cosas buenas.

Y eso es lo que me ha hecho más feliz en estos diez años, porque siempre que teníamos una idea, la respuesta era mucho mayor y el resultado era mucho mejor al que esperábamos.

- ¿La incorporación de mujeres también tuvo ese nivel de resultados?

- Fue un hito único. Pasamos de un 8% a un 20% en la nómina ordinaria, visibilizamos a las mujeres que han aportado mucho en la resolución de conflictos. También ampliamos el Consejo a 15 integrantes, de ellos cinco son mujeres. No solo aumentó en número sino en visiones distintas. Tenemos expertos en mediación, hoy el vicepresidente del CAM es un mediador, Juan Pablo Schaeffer, y la presidenta de la Cámara, Tere Vial, también es mediadora.

El salto internacional

La lista de hitos durante su trayectoria es bastante más extensa. En esta conversación también releva la importancia del trabajo en regiones, particularmente apoyando la creación del Centro de Arbitraje y Mediación en Temuco y el programa de 1.000 mediaciones Pro Bono que lanzaron durante la pandemia.

- En esta década también la Cámara se puso más ambiciosa en cuanto a su salto internacional ¿cuáles fueron los avances en ese sentido?

- Hoy el CAM es un actor fundamental en la resolución de conflictos internacionales. Nosotros tenemos 30 arbitrajes internacionales vigentes. Cuando llegué teníamos dos o tres, luego nuestra meta fue cinco y hoy tenemos 30.

Gary B. Born, que es el gurú de los arbitrajes y que preside el Centro de Arbitraje de Singapur, dijo en un paper que Latinoamérica tiene el Centro de Arbitraje y Mediación Brasil-Canadá junto al CAM Santiago y que no necesita nada más. Entonces, eso nos ha hecho súper responsables, porque lograr ganar espacios sobre todo cuando estás hablando a nivel regional toma años y perderlo cuesta muy poco.

-A su juicio, ¿este reconocimiento a qué se debe?

- Si Chile hoy es un referente a nivel internacional es porque nuestro ecosistema de resolución de conflictos funciona. Con buenos árbitros, buenos mediadores, capacitación constante, un poder judicial que aporta y que ha sido diferente. Todo esto entrega certeza.

El CAM Santiago fuera de Chile no es un gremio, no es un estudio de abogados, no es una persona; es Chile. Eso enorgullece y convoca en ese sentimiento y esa mirada país.

- Pero también deben haber quedado temas pendientes…

- Sí, yo diría que ha sido difícil instalar culturalmente los beneficios de la mediación. Nos ha tomado más tiempo que en otros lugares, eso es porque no tenemos una política pública. Para los cambios culturales, la política pública siempre ayuda.

- ¿Por qué no se ha avanzado?

- Llevamos años impulsando esto. Me tocó estar en la comisión de la Reforma Procesal Civil, en el equipo que redactó el proyecto de ley de Mediación, pero instalar que la justicia es un pilar para la dignidad de las personas y para la democracia de un país es difícil, no es una bandera sexi para la política.

Cuando tú tienes justicia, te quita rabia, te da paz, te mejora los números. Cuando Colombia sacó su ley de mediación subió su Doing Business, por ejemplo. En ese sentido, creo que la política está al debe en la política pública en materia de justicia.

-A pesar de ello, el próximo año Chile será sede de la Cumbre Mundial de Mediación Empresarial

- Logramos que Chile sea la sede del congreso, vienen expositores de más de 20 países, y no tenemos una ley de mediación civil y comercial, pero lo vamos a hacer igual. Sin política pública que lo empuje, hemos tenido que demostrar a pulso los beneficios de la mediación y, hemos logrado pasar de 10 a 100 mediaciones al año, con una tasa de acuerdo de más del 50% y donde el 85% de las personas que tienen un proceso de mediación recomiendan pasar por este proceso.

Con la mediación se desarrolla el diálogo, la empatía, se trabaja el perdón, el reconocimiento y también la estrategia. Entonces creo que de las cosas difíciles de estos diez años es no poder haber instalado con más fuerza la importancia de las políticas públicas en materia de justicia, porque lo vivimos, somos testigos.

