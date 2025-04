Cámara baja de EEUU aprueba el plan presupuestario con recortes impuestos de Trump

El proyecto reduciría los impuestos en aproximadamente US$ 5 billones y añadiría alrededor de US$ 5,7 billones a la deuda del Gobierno federal durante la próxima década.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles un plan presupuestario que sienta las bases para extender los recortes de impuestos de 2017 del presidente Donald Trump, pese a la oposición de todos los demócratas y dos republicanos, que temían que no redujera el gasto lo suficiente.

La votación de 216-214 en la Cámara es un paso preliminar, pero necesario, que permitiría a los republicanos sortear la oposición demócrata y aprobar la legislación de recortes de impuestos siguiendo las líneas del partido más adelante en el año.

Los republicanos adaptarán esos recortes de impuestos en los próximos meses.

La legislación aprobada el jueves constituye un amplio plan presupuestario, que incluye pocos detalles.

El presidente de la Cámara baja, Mike Johnson, esperaba aprobarlo el miércoles, pero pospuso la acción cuando algunos de sus republicanos objetaron que no recortaba el gasto lo suficiente. Con una mayoría de 220 a 213, Johnson tiene poco margen de error.

La legislación, aprobada por el Senado el sábado, exige un mínimo de US$ 4.000 millones en recortes de gastos. Esta cifra es mucho menor que una versión anterior aprobada por la Cámara de Representantes, que prevé recortes de US$ 1,5 billones.

Los republicanos del Senado dicen que la cifra de US$ 4.000 millones es simplemente un mínimo que no impide que el Congreso apruebe recortes de gastos mucho mayores en los próximos meses. Sin embargo, algunos conservadores de línea dura en la Cámara se muestran reacios a votar por una legislación que no incluya un objetivo mayor.

Johnson y el líder de la mayoría del Senado, John Thune, intentaron superar estas preocupaciones antes de la votación, afirmando que su objetivo sería lograr recortes de gastos mucho mayores en los próximos meses.

"Sin duda, haremos todo lo posible para ser lo más agresivos posible", declaró Thune.

Trump había instado a los republicanos de la Cámara de Representantes a votar a favor.

"¡Buenas noticias! El 'Gran y Hermoso Proyecto de Ley' avanza muy bien. Los republicanos están trabajando juntos de forma excelente. ¡¡¡Los mayores recortes de impuestos en la historia de EEUU!!! ¡Cada vez más cerca!", escribió en redes sociales.

El proyecto de ley extendería los recortes de impuestos de 2017, que fueron el principal logro legislativo de Trump en su primer mandato.

También ha propuesto más exenciones fiscales para las horas extras, los ingresos por propinas y las prestaciones del Seguro Social. Analistas independientes dicen que esto podría elevar el costo del proyecto de ley a más de 11 billones de dólares.