Quién es “la ballena de Trump”, el misterioso apostador francés que ganó US$ 85 millones con el triunfo del republicano

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Ya sea por sesgo, errores técnicos, o la resistencia natural de las personas a revelar sus verdaderas preferencias, las grandes encuestadoras han tenido poco éxito en predecir los resultados de algunas de las votaciones más relevantes del último tiempo, y en Estados Unidos, mientras los sondeos apuntaban a un final estrecho entre Kamala Harris y Donald Trump, el candidato republicano se impuso por un margen sorprendentemente amplio.

Esto ha llevado a muchos observadores, y particularmente a los inversionistas, que requieren señales sobre potenciales escenarios para asumir posiciones en el mercado, a poner su atención en otro predictor de votación que, para algunos, ha resultado ser más confiable: las casas de apuestas. El supuesto es que los apostadores votan con su dinero, y el riesgo de perder y la promesa de ganar, son los mejores estímulos para asegurar que su voto sea sincero. Y al parecer, el supuesto se cumple. Al menos así ocurrió en la última elección en EEUU.

A menos de un mes de la votación, el 12 de octubre, la encuestadora RealClearPolitics daba la ventaja a Harris con 49% de las preferencias frente a 47,2% de apoyo para Trump. En las casas de apuesta, en cambio, Trump ya era el favorito desde mayo, y para comienzos de octubre le sacaba casi 10 puntos de delantera a la actual vicepresidenta.

Una semana antes de los comicios, Polymarket pagaba la apuesta a favor del ahora presidente electo con un premio dos a uno. Hoy, cuando los estadounidenses a ambos bandos de la contienda política se esfuerzan todavía por asimilar el histórico resultado, hay al menos un grupo que está claramente celebrando, y son aquellos que se embolsaron una fuerte ganancia apostando a una victoria del republicano.

Entre todos ellos, sin embargo, hay uno que destaca del resto, un extrader que ha sido apodado “la ballena de Trump”. ¿Quién es y por qué lo llaman así?

¿Qué es una ballena?

En el mercado financiero es común oír hablar de "ballenas" cuando un inversionista toma una posición especialmente grande o arriesgada.

El último gran caso de este estilo fue la tristemente célebre “ballena de Londres”, como se conoció en ese entonces a Bruno Iksil, un operador de JPMorgan en la capital británica que, pasando por alto los controles de seguridad del banco de inversión, acumuló una gigantesca exposición a Canjes de Impago de Créditos (CDS, sigla en inglés), lo que derivó en 2012 en una masiva pérdida de US$ 6 mil millones para la firma.

La ballena de Trump, sin embargo, tuvo mejor suerte. El inversionista apostó US$ 30 millones no a que Trump obtendría la mayoría de los denominados votos electorales, lo que en el sistema estadounidense marca el triunfo de un candidato, sino a que el republicano iba a alzarse con el voto popular, es decir, el número mayor de votos totales, algo que los analistas consideraban imposible e incluso sus partidarios más acérrimos reconocían era muy improbable.

De hecho, los republicanos no habían conseguido este logro desde el triunfo de George W. Bush, en 2004. La apuesta era arriesgada, y el premio, por lo mismo, elevado.

¿Quién estaba tras la apuesta?

El apostador se llevó una jugosa ganancia de US$ 85 millones a través de 11 cuentas que estaban inscritas a su nombre. Y aunque algunos escépticos especularon al comienzo que se trataba de una maniobra mediática de algún grupo político para generar apoyo en torno a Trump, el apostador finalmente accedió a conversar con el Wall Street Journal y se describió a sí mismo como un millonario francés conocido como Théo, que en el pasado había trabajado como corredor en diversos bancos de inversión.

Solo Polymarket movió un total de US$ 3.700 millones en apuestas relacionadas con las elecciones en Estados Unidos. Y obviamente Théo no fue el único que ganó. Las cuentas a nombre de Fredi9999 acumularon una ganancia de US$ 15,6 millones, mientras que zxgngl se llevó US$ 11 millones.

En total, Polymarket y Kalshi, las dos mayores casas de apuestas en línea de Estados Unidos, repartieron un pozo de US$ 450 millones a apostadores que se jugaron por un triunfo de Trump.