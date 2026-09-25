IPSA cierra a la baja junto con pares regionales y completa una caída semanal tras el auge de la deuda en dólares

El crudo Brent retrocedía 2,1% a US$ 104,3 por barril y con ello los rendimientos del Tesoro estadounidense a dos años aflojaban 7,9 puntos, pero las tasas a 30 años subían marginalmente a nuevos máximos desde 2004.

La Bolsa de Santiago y varios pares de Latinoamérica perdieron terreno este viernes, aun cuando el esfuerzo diplomático entre Estados Unidos e Irán dio nueva vida a las acciones de los mercados desarrollados.

El MSCI IPSA retrocedió 0,4% a 11.256,80 puntos, con pérdidas encabezadas por Salfacorp (-7,9%), Quiñenco (-2,4%) y Vapores (-2,2%), en medio de bajos montos transados. La bolsa chilena venía de una fuerte caída de jueves, la principal responsable del 1,1% perdido a nivel semanal.

Más bajó el Merval (-1,5%) argentino, seguido por el colombiano Colcap (-0,9%), y también disminuyó el brasileño Bovespa (-0,1%). Fue diferente en Wall Street, donde el Dow Jones repuntó 0,9%, y el S&P 500 con el Nasdaq ganaron 0,5%. Igualmente subieron las bolsas de Europa, mientras que Asia tuvo desempeños mixtos.

¿Hora del diálogo?

"Los precios del petróleo caen ante las esperanzas de que se logren avances diplomáticos entre EEUU e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. Esto está ayudando a aliviar las preocupaciones sobre la inflación tras una semana agitada en el mercado de bonos", publicó City Index en su portal de mercados.

El crudo Brent retrocedía 2,1% a US$ 104,3 por barril, y con ello los rendimientos del Tesoro estadounidense a dos años aflojaban 7,9 puntos base, pero las tasas a 30 años subían marginalmente a nuevos máximos desde 2004, situación que ha deprimido la demanda por activos de mayor riesgo.

"Hemos presentado un plan a EEUU a través de los mediadores en el que, si se cumplen ciertas condiciones , el estrecho (de Ormuz) se abrirá en siete días", dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, frente a periodistas este jueves al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Donald Trump dijo haber conversado sobre el conflicto con el presidente chino, Xi Jinping. "Creo que nos irá muy bien", afirmó escuetamente el mandatario estadounidense. La histórica cumbre entre ambos no trajo mayores anuncios, más allá de la extensión de la tregua comercial, que fue dada a conocer justo antes de que empezara la cita, y que postergó el plazo límite hasta el 10 de enero.

De vuelta del fin de semana se conocerán "muchos más detalles" sobre las negociaciones entre ambos mandatarios, según dijo a CNBC el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer. "Hemos llegado a un acuerdo con los chinos sobre varias de estas cuestiones", dijo a propósito de bienes agrícolas y médicos estadounidenses, y bienes de consumo chinos no sensibles.