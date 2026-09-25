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IPSA cierra a la baja junto con pares regionales y completa una caída semanal tras el auge de la deuda en dólares

El crudo Brent retrocedía 2,1% a US$ 104,3 por barril y con ello los rendimientos del Tesoro estadounidense a dos años aflojaban 7,9 puntos, pero las tasas a 30 años subían marginalmente a nuevos máximos desde 2004.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 25 de septiembre de 2026 a las 17:01 hrs.

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IPSA cierra a la baja junto con pares regionales y completa una caída semanal tras el auge de la deuda en dólares

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