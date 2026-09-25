Dólar rechaza los $ 970 y cierra plano en sus máximos de 2026 ante cautas esperanzas de un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz

Datos del Banco Central mostraron que este miércoles, los no residentes compraron unos US$ 1.000 millones en moneda extranjera a través derivados, y así la posición neta superó los US$ 18 mil millones contra el peso chileno por primera vez desde julio.

El dólar intentó irse más arriba este viernes en Chile, pero el rally pareciera haber reconocido un techo, y mientras Estados Unidos e Irán se inclinan hacia el diálogo para buscarle una salida a estos siete meses de guerra.

La jornada fue altamente volátil, ya que el dólar-peso abrió con una caída a $ 957 y desde ahí recobró fuerza, hasta el punto de tocar los $ 970 pasado el mediodía. Al final se quedó en $ 963, prácticamente sin variación diaria y con un leve avance semanal de $ 3 que lo tiene en máximos desde octubre de 2025.

Y fueron mercados atípicos, donde el rendimiento del Tesoro a dos años caía 6,6 puntos base (pb), pero la tasa a 30 años escalaba 1,8 pb hasta 5,5%, nuevos máximos desde 2004.

El dollar index corregía 0,3% hacia abajo -en buena medida influido por el yen japonés (1,1%), tras comentarios desde el gobierno nipón que hacen prever una nueva intervención-, y el cobre transado en Londres no tuvo cambios relevantes.

"Creemos que hay dos cosas que están afectando particularmente al dólar-peso y no pudieron hacer que rompiera los niveles de $ 957 y $ 958. Primero, la tasa estadounidense se mantiene arriba, y segundo, las posiciones de los no residentes están bastante fuertes y no se han dado vuelta", dijo a DF el director general de BeFX, Rodrigo Castillo.

Datos del Banco Central mostraron que este miércoles, un día en que el tipo de cambio se disparó $ 15, los "gringos" compraron unos US$ 1.000 millones en moneda extranjera a través derivados financieros, y así la posición neta superó los US$ 18 mil millones contra el peso chileno por primera vez desde julio.

"Creo que la inflación es un tema persistente en esta vuelta de las posiciones extranjeras. El petróleo ha tenido pequeñas correcciones, pero se mantiene alto, y la Reserva Federal (Fed) fue muy clara en señalar que la inflación no desaparece y que podría venir otra alza de tasas en la próxima reunión", apuntó Castillo.

Las negociaciones

Un también oscilante petróleo Brent caía 2,3% hasta US$ 104 por barril a esta hora, movido por las esperanzas de una posible reapertura del estrecho de Ormuz.

"Hemos presentado un plan a EEUU a través de los mediadores en el que, si se cumplen ciertas condiciones, el estrecho se abrirá en siete días", dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, frente a periodistas este jueves al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

"Todavía existe la posibilidad de que el dólar global continúe su rally, pero a corto plazo, el factor clave parece ser el aumento de los rendimientos del Tesoro de EEUU, y ahora la vara quedó muy alta para que ocurran nuevos ajustes, al menos en los tramos cortos de la curva", escribió el head global de Estrategia Macro en Saxo Bank, John Hardy.

"Mientras tanto, tendremos que esperar una semana para ver cómo responde EEUU a las propuestas de Irán de reanudar 'conversaciones más amplias', como lo describe el Financial Times, sobre la apertura del estrecho de Ormuz, un factor crítico para los precios del petróleo y los mercados de bonos globales", comentó.

Donald Trump dijo haber conversado sobre el conflicto con el presidente chino, Xi Jinping. "Creo que nos irá muy bien", afirmó escuetamente el mandatario estadounidense. La histórica cumbre entre ambos no trajo mayores anuncios, más allá de la extensión de la tregua comercial, que fue dada a conocer justo antes de que empezara la cita, y que postergó el plazo límite hasta el 10 de enero.

De vuelta del fin de semana se conocerán "muchos más detalles" sobre las negociaciones entre ambos mandatarios, según dijo a CNBC el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer. "Hemos llegado a un acuerdo con los chinos sobre varias de estas cuestiones", dijo a propósito de bienes agrícolas y médicos estadounidenses, y bienes de consumo chinos no sensibles.