El ascenso de Nvidia por sobre Apple obligaría a una profunda transformación en uno de los mayores ETF de tecnología del mundo

Debido a las reglas de diversificación de los Fondos Transados en Bolsa (ETF, sigla en inglés), el Fondo SPDR del Sector Selecto de Tecnología (XLK) -de US$ 67 mil millones-, ha mantenido durante meses una baja exposición a las acciones de Nvidia, mientras el gigante de la Inteligencia Artificial (IA) continúa creciendo.

Actualmente, el fabricante de chips representa aproximadamente 6% de los activos del fondo, en comparación con 21% del índice de Tecnologías de la Información del S&P 500, lo que llevó a XLK a un desempeño muy inferior este año.

Ahora que Nvidia ha superado a Apple en valor, su participación en XLK podría sufrir un drástico aumento cuando el ETF lleve a cabo un reequilibrio trimestral a finales de este mes, según Bloomberg Intelligence.

Pero el ETF reflejará todo el peso de la capitalización del pionero de los semiconductores, si Nvidia mantiene su ventaja sobre Apple el viernes, día en que se determina la representación preliminar de cada miembro de XLK. En el proceso, el peso de Apple en el fondo, actualmente de 21%, podría caer a sólo 4,5%, gracias también a esta regla de diversificación.

Tal cambio podría llevar al administrador de XLK, State Street Global Advisors, a adquirir acciones de Nvidia por una suma de US$ 10 mil millones, según muestran cálculos de Bloomberg. Mientras tanto, el fondo necesitaría deshacerse de alrededor de US$ 11 mil millones en acciones de Apple. No se trata de una transacción insignificante, especialmente para Apple. Durante los últimos tres meses, las acciones han cambiado de manos a un ritmo de US$ 11 mil millones al día.

Libreto regulatorio

"Si Nvidia es más grande en la fecha de referencia, tendrán que invertir y vender Apple", dijo el analista de Bloomberg Intelligence James Seyffart. "Harán todo lo que exijan las normas", añadió. "En el pasado se vieron obligados a realizar ventas relativas aún mayores de una acción".

Un portavoz de State Street dijo que la empresa seguirá cualquier revisión según lo establecido por la metodología del índice. Un portavoz de S&P Dow Jones Indices se negó a comentar sobre posibles cambios en el índice y remitió a Bloomberg News a la metodología.

Es el último ejemplo de cómo el incesante repunte de los gigantes tecnológicos está superando el límite de las regulaciones que datan de hace más de 80 años. Establecidas para proteger a los inversores tras la caída del mercado de valores y la Gran Depresión, las reglas de diversificación pueden ser un castigo en un mercado desequilibrado.