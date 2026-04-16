Señor Director:

La caída de 14% en la entrega de créditos hipotecarios no es solo reflejo del ciclo económico, sino también una señal de un cambio más profundo en el acceso a la vivienda.

El sistema sigue evaluando a los compradores bajo criterios que no dialogan con la realidad laboral y financiera actual, dejando fuera a amplios segmentos que sí tienen capacidad de pago.

Más que un problema de demanda, estamos frente a un desajuste estructural entre cómo se mide el riesgo y cómo viven hoy las personas. En este contexto, avanzar hacia modelos de evaluación más flexibles, apoyados en tecnología y con foco en inclusión, se vuelve clave para reactivar el acceso a la vivienda.

Tomás Monge

Gerente de Estrategia Creditú