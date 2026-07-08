Señor Director:

La ratificación del presidente del Banco Central de Perú, Julio Velarde, por parte de la presidenta electa Keiko Fujimori constituye una decisión clave para el futuro económico de esa nación. A menudo, los analistas se preguntan cómo un país con tanta volatilidad política -nueve presidentes de la República en diez años-, puede sortear las crisis y mantener un crecimiento. Esto es posible gracias a una política monetaria técnica y ajena a los ciclos políticos.

Mantener la conducción de la entidad no es solo un reconocimiento a una gestión exitosa que ha mantenido la inflación bajo control; es una señal contundente de estabilidad para los mercados internacionales, los inversionistas y las agencias calificadoras de riesgo.

HUGO JOFRÉ

INVESTIGADOR INSTITUTO LIBERTAD