Click acá para ir directamente al contenido

Proyecto misceláneo: el PPD sorprende con acuerdo con el gobierno por invariabilidad y la disputa interna deja fuera al PS
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Banco Central de Perú

Por:

Publicado: Jueves 9 de julio de 2026 a las 04:03 hrs.

Señor Director:

La ratificación del presidente del Banco Central de Perú, Julio Velarde, por parte de la presidenta electa Keiko Fujimori constituye una decisión clave para el futuro económico de esa nación. A menudo, los analistas se preguntan cómo un país con tanta volatilidad política -nueve presidentes de la República en diez años-, puede sortear las crisis y mantener un crecimiento. Esto es posible gracias a una política monetaria técnica y ajena a los ciclos políticos.

Mantener la conducción de la entidad no es solo un reconocimiento a una gestión exitosa que ha mantenido la inflación bajo control; es una señal contundente de estabilidad para los mercados internacionales, los inversionistas y las agencias calificadoras de riesgo.

HUGO JOFRÉ

INVESTIGADOR INSTITUTO LIBERTAD

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Inflación alcanza máximo en junio tras sorpresivo IPC, pero mercado ve cierre de año bajo 4% pese a la guerra
2
Economía y Política

DT revierte polémico criterio sobre acuerdos marco y descarta que puedan ser tratados como una forma de negociación colectiva
3
Empresas

Inmobiliaria acusa ser “víctima de la llamada permisología” tras rechazo de anteproyecto de US$ 40 millones en Reñaca
4
Mundial de Fútbol

Precios de las entradas para los cuartos de final del Mundial caen un 60% tras la eliminación de Portugal y Estados Unidos
5
Economía y Política

Proyecto misceláneo: el PPD sorprende con acuerdo con el gobierno por invariabilidad y la disputa interna deja fuera al PS
6
Regiones

Justicia de Villarrica condena a empresa ligada a proyecto inmobiliario por tala de bosque nativo sin autorización
7
Empresas

Latam Airlines convoca a accionistas para aprobar un plan de recompra de acciones de hasta el 5%
8
Regiones

Presidente de Edyce hace llamado a principal acreedor: “Lo único que pedimos es que el Banco (Santander) tome una postura”
VER MÁS
VER MÁS